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Экономика ,  
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Набиуллина заявила об утрате актуальности части инвестпроектов в России

Эльвира Набиуллина: часть инвестпроектов в России не будут завершены, они уже неактуальны
По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, из-за сложившихся условий часть инвестиционных проектов в России не удастся завершить. На разработку новых потребуется время
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Часть инвестиционных проектов в России в современных условиях утратили актуальность и реализованы не будут. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Трансляцию ее выступления вел РБК.

«Часть инвестиционных проектов потеряла актуальность и не может быть завершена, а на подготовку новых нужно время», — сказала Набиуллина.

Она пояснила, что инвестиционный спрос снижается из-за высокой «неопределенности экономической ситуации как таковой». «Компании в таких условиях готовы вложить имеющиеся свободные средства в безрисковые активы или вернуть акционерам, чем направить на развитие», — сказала глава ЦБ.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

«Мы находимся в зоне колоссальной неопределенности: одновременно происходят очень значительные изменения и на стороне предложения, и на стороне факторов, влияющих на совокупный спрос. Сегодня снижение предложения опережает снижение спроса», — добавила она.

Вместе с тем, по ее словам, в будущем ситуация может измениться. «Это означает, что возможны как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты. Пока наиболее вероятным для нас является тот сценарий, когда проинфляционные факторы, риски превалируют», — сказала Набиуллина.

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Банк России на заседании совета директоров 29 апреля неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — с 17% до 14% годовых. Согласно заявлению банка, при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в 2022 году.

ЦБ представил обновленные прогнозы на 2022 год:

  • ключевая ставка в среднем за год — 12,5–14%;
  • инфляция составит 18–23% годовых;
  • ВВП сократится на 8–10%.

Согласно прогнозу ЦБ, экономический спад в России фактически продлится два года. Только в 2024 году будет возможен рост экономики на 2,5–3,5%. Снижение ВВП в основном будет связано с факторами на стороне предложения, то есть перебоями в производстве, нарушениями цепочек поставок, снижением импорта в страну. Как ожидается, в 2023 году «российская экономика перейдет к постепенному росту в условиях структурной перестройки».

Потребительские цены, как отмечает ЦБ, вырастут на 18–23% к декабрю 2022 года, но к концу следующего года инфляция замедлится до 5–7%, следует из прогноза ЦБ.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Эльвира Набиуллина Центробанк Россия Инвестиции проекты
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в ИК «Фридом Финанс»

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