ЦБ отчитался о притоке в российские банки денег из Венесуэлы

В конце 2018 года в российские банки пришло более $300 млн из Венесуэлы, подсчитал ЦБ. Деньги переводили венесуэльские банки и компании в преддверии ужесточения американских санкций, уверены аналитики

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Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал 2018 года выросли на 29%, с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствует статистика Банка России. Венесуэльские компании и граждане перевели в российские кредитные организации $337 млн.

Увеличение денег венесуэльских нерезидентов в российских банках, возможно, связано с переводом средств из американских банков в условиях рисков блокировки из-за санкций, предполагает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. «Это могли быть и юрлица, и физлица, могли быть и торговые отношения, например предоплата за поставки товаров», — перечисляет он. «Вполне вероятно что, опасаясь введения международных санкций и блокировки счетов и активов, крупнейшие венесуэльские компании постарались значительную часть свободных денежных средств перевести в банки дружественных стран, прежде всего России», — соглашается руководитель направления банковских рейтингов «Национальных кредитных рейтингов» (НКР) Михаил Доронкин.

В отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения с лета 2017 года действуют американские санкции, но в начале 2019 года США на фоне венесуэльского политического кризиса усилили санкционное давление на Каракас.

Сумма $300 млн в целом незначительна для Венесуэлы, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «Венесуэла — огромная страна, где есть свои олигархи, в ее резервах, очевидно, денег гораздо больше, чем $300 млн», — говорит он. МВФ оценивает ВВП Венесуэлы в $76 млрд. Ее золотовалютные резервы, по данным Bloomberg, находятся на уровне $8,7 млрд.