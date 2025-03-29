Рынок микрозаймов рекордно вырос из-за покупок россиян на маркетплейсах

В 2024 году МФО увеличили портфель займов населению и бизнесу на 41% — такого резкого прироста не наблюдалось с 2015 года. ЦБ зафиксировал переток клиентов из банков в МФО, а также их повышенную активность на маркетплейсах

Оптово-распределительный центр Ozon (Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press)

В 2024 году задолженность россиян по займам в микрофинансовых организациях (МФО) увеличилась на 45%, до 523 млрд руб., следует из обзора Банка России. В целом портфель МФО с учетом займов индивидуальным предпринимателям и юрлицам увеличился на 41%, до 624 млрд руб. — это рекорд за все время раскрытия статистики с 2015 года.

ЦБ связывает такой рост рынка с «повышенным потребительским спросом», в том числе с «увеличением числа заемщиков, оформивших заем на покупку товаров на платформах крупных маркетплейсов». Полная стоимость таких займов, по оценкам регулятора, находится в диапазоне 27–69% годовых.

Еще один фактор — активность «банковских МФО», которые входят в финансовые группы с крупнейшими кредитными организациями или маркетплейсами. Такие компании привлекали более дешевое фондирование внутри групп, что позволило им поддерживать высокие объемы выдач, в том числе за счет более низких процентных ставок по займам, говорится в материалах ЦБ.

В целом за прошлый год МФО предоставили населению и бизнесу займы на 1,52 трлн руб., что в полтора раза превышает результат 2023 года. Наиболее заметное ускорение выдач произошло в четвертом квартале (503 млрд руб.), когда необеспеченное банковское кредитование показывало существенное замедление. Как отмечается в обзоре, «небольшая часть клиентов» могла перейти из банков в МФО и выбирать займы с полной стоимостью до 110% вместо кредитных карт. Но портфель потребительских займов МФО все еще незначителен и составляет всего 3,7% от банковского.

На 1 июля 2024 года займы в МФО имели 9,8 млн россиян, оценивал ранее ЦБ на основе данных бюро кредитных историй (более поздних данных нет). Уже тогда регулятор указывал, что подавляющее большинство заемщиков сначала берут кредит в банке, а потом идут за займом в МФО. Доля таких клиентов за год увеличилась на 20%. (.pdf)

В обзоре по рынку МФО ЦБ указывает, что микрофинансовые компании в прошлом году старались адаптироваться к ужесточению регулирования, удлиняя для потребителей средний срок займов. Больше половины выдач (58%) пришлось на среднесрочные ссуды (IL, на срок от одного месяца до одного года). Доля займов «до зарплаты» (PDL) при этом упала с 34 до 25% — многолетнего минимума, отмечается в обзоре.

«Займы PDL стали менее привлекательными для МФО, так как имеют более высокую оборачиваемость по сравнению с займами IL и быстрее расходуют макропруденциальные лимиты», — говорится в материалах ЦБ.

В августе Банк России анонсировал реформу на рынке МФО. Она предполагает введение дополнительных ограничений в сегменте потребительских займов — например, правило «один заем в одни руки». За счет этого ЦБ намерен снизить «концентрацию рисков» в сегменте ссуд «до зарплаты», говорил в ноябре директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков. Он разъяснял, что изменения на рынке будут внедряться в три этапа.

С 1 июля 2025 года планируется сократить предельную сумму переплат по займам с текущих 130 до 100% от суммы ссуды. Тогда же для микрофинансовых компаний начнет действовать запрет на «новацию договора потребительского кредитования». Речь идет о ситуациях, когда клиент, не имеющий возможности погасить текущий заем в срок, берет новую ссуду для его погашения. По оценкам Банка России, около 60% всех потребительских займов входят в такие «цепочки займов».

С 1 января 2026 года для МФО начнут действовать первые ограничения по количеству «дорогих» займов на одного заемщика. По задумке ЦБ, клиент сможет иметь до двух займов одновременно, полная стоимость (ПСК) которых превышает 200%.

С 1 января 2027 года этот подход станет еще более жестким: для МФО начнет действовать ограничение «один заем в одни руки» с ПСК от 100%, а также «период охлаждения». Новую «дорогую» ссуду можно будет выдать клиенту только через три дня после погашения прежней.