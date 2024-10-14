ЦБ введет «правило одного займа» для микрофинансовых организаций
Центральный банк (ЦБ) сообщил о завершении общественных обсуждений плана по развитию рынка микрофинансовых организаций (МФО) и заявил, что большинство участников дискуссии поддержали предложенные регулятором меры против закредитованности россиян.
Какие меры предусмотрены предложениями ЦБ касательно кредитования граждан со стороны МФО:
- Появится норма «один заем в руки до погашения»;
- Будет установлен «период охлаждения»: новый заем можно получить не раньше чем через три дня после того, как человек вернул МФО предыдущий долг;
- Снижение размера предельной переплаты по потребительским займам с 130 до 100% от суммы долга.
«Комплексный пересмотр законодательства и нормативных актов будет проходить в течение трех лет», — отметили в пресс-службе Банка России.
Директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков ранее пояснял, что «правило одного займа» в МФО будет касаться кредитов, полная стоимость которых превышает 100% годовых. «Иметь два таких обязательства человек не сможет. Цель этой меры — оградить граждан от избыточной закредитованности», — цитировали Кочеткова «Известия».
В августе Центробанк подготовил доклад, в котором содержатся предложения по реформированию рынка МФО. Согласно инициативе регулятора, появится три категории микрофинансовых организаций:
- те, которые будут кредитовать только юрлица, ИП и самозанятых;
- компании с правом предоставлять рассрочку, выдавать POS-кредиты, целевые и обеспеченные займы с полной стоимостью кредита не выше 100% годовых;
- МФО, которые смогут выдавать займы под 100% и выше
В зависимости от категории ЦБ будет предъявлять разные требования к величине капитала МФО.
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