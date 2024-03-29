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Война санкций ,  
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ЦБ продлил ограничения на перевод средств за границу

Центробанк продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за границу
Сюжет
Война санкций
До конца сентября продлены ограничения на денежные переводы за рубеж, введенные два года назад. Россияне могут отправить до эквивалента $1 млн в зарубежные банки, работающие в стране нерезиденты ограничены размером зарплаты
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж, они будут действовать до 30 сентября включительно, сообщила пресс-служба регулятора.

Россияне и физлица-нерезиденты из дружественных стран могут в течение месяца перевести на любые счета в иностранных банках не более $1 млн или эквивалентную сумму в другой валюте. Сохранены и лимиты на перевод с помощью систем денежных переводов — в месяц не больше $10 тыс. или эквивалентную сумму в другой валюте.

Работающие в России физлица-нерезиденты вправе перевести за границу сумму денег, не превышающую размер заработной платы. Это могут сделать граждане как дружественных, так и недружественных государств.

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Фото:Shutterstock

Не работающим в России физлицам-нерезидентам из недружественных стран по-прежнему запрещено переводить средства за рубеж. Но это ограничение не распространяется на иностранные компании, находящиеся под контролем российских физических или юридических лиц.

Банки из недружественных стран могут переводить средства в рублях при помощи корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

ЦБ ограничил вывод денег за рубеж в марте 2022 года, после начала военной операции России и Украины, и последующего введения международных санкций против Москвы. Сначала регулятор запретил гражданам переводить за границу более $5 тыс. в месяц. С апреля ограничения ослабили: тогда лимит был повышен до $10 тыс., а с середины мая — до $50 тыс. С июня регулятор разрешил перечислять со своих счетов за границу уже до $150 тыс. в месяц, а с июля — до $1 млн.

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В конце прошлого года в правительстве одобрили поправки, которые ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в 100 тыс. руб. Это распространяется на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности. Минфин полагает, что эти меры «будут способствовать снижению оттока капитала из страны».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Центробанк денежный перевод
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