Правительство предложило ввести новый тип ценных бумаг
В России могут появиться «многоголосые акции» — их владельцы будут иметь право на несколько голосов на собрании акционеров, сообщил на совещании президента с правительством первый вице-премьер Андрей Белоусов. Запись его выступления опубликована в телеграм-канале кабмина.
«Предлагается ввести специальный тип ценных бумаг, так называемые многоголосые акции. Данные бумаги представляют собой акции, владельцу которых предоставляется право нескольких голосов на собрании акционеров», — сказал он.
По словам Белоусова, выпуск таких акций даст эмитентам возможность привлекать больше средств. Пока действует механизм, при котором одна акция дает право на один голос, но многоголосые акции уже выпускаются в специальных административных районах (их два — на островах в Приморье и в Калининградской области).
Помимо этого, Белоусов рассказал об идее ввести конвертируемые ценные бумаги нового типа. Они позволят эмитентам «выпустить привилегированные акции, конвертируемые в голосующие акции при условии наступления определенного события», например, «при невыплате по ним дохода», пояснил вице-премьер. Конвертация будет автоматической, что даст дополнительную защиту инвесторам, сказал вице-премьер.
Белоусов рассказал о других инструментах по развитию российского финансового рынка. Среди них есть программа долгосрочных сбережений граждан. Накануне власти раскрыли принципы софинансирования накоплений населения в рамках этой программы.
В рамках нее собираются выделить три категории граждан, для каждой из которых будет действовать своя формула софинансирования. При этом его размер не превысит 36 тыс. руб. в год. Договор будут заключать на срок не менее 15 лет.
- Если среднемесячный доход гражданина составляет до 80 тыс. руб., то софинансирование будет по формуле: 1 руб. государства на 1 руб. гражданина. Для получения максимальной поддержки нужно будет внести в программу 36 тыс. руб. в год, и государство удвоит эту сумму.
- При среднемесячном доходе в размере 80–150 тыс. руб. формула будет: 1 руб. государства на 2 руб. гражданина. Чтобы получить максимальный объем софинансирования, за год нужно будет вложить 72 тыс. руб. в программу.
- Когда среднемесячный доход составляет выше 150 тыс. руб., формула софинансирования будет: 1 руб. государства на 4 руб. гражданина. Чтобы получить со стороны государства поддержку в размере 36 тыс. руб., необходимо будет направить на долгосрочные накопления как минимум 144 тыс. руб. в год.