Правительство предложило ввести новый тип ценных бумаг

Белоусов рассказал о новых потенциальных инструментах поддержки финансового рынка страны. Среди них — многоголосые акции (одна акция дает право на несколько голосов) и привилегированные акции, конвертируемые в голосующие

Андрей Белоусов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В России могут появиться «многоголосые акции» — их владельцы будут иметь право на несколько голосов на собрании акционеров, сообщил на совещании президента с правительством первый вице-премьер Андрей Белоусов. Запись его выступления опубликована в телеграм-канале кабмина.

«Предлагается ввести специальный тип ценных бумаг, так называемые многоголосые акции. Данные бумаги представляют собой акции, владельцу которых предоставляется право нескольких голосов на собрании акционеров», — сказал он.

По словам Белоусова, выпуск таких акций даст эмитентам возможность привлекать больше средств. Пока действует механизм, при котором одна акция дает право на один голос, но многоголосые акции уже выпускаются в специальных административных районах (их два — на островах в Приморье и в Калининградской области).

Помимо этого, Белоусов рассказал об идее ввести конвертируемые ценные бумаги нового типа. Они позволят эмитентам «выпустить привилегированные акции, конвертируемые в голосующие акции при условии наступления определенного события», например, «при невыплате по ним дохода», пояснил вице-премьер. Конвертация будет автоматической, что даст дополнительную защиту инвесторам, сказал вице-премьер.

Белоусов рассказал о других инструментах по развитию российского финансового рынка. Среди них есть программа долгосрочных сбережений граждан. Накануне власти раскрыли принципы софинансирования накоплений населения в рамках этой программы.

В рамках нее собираются выделить три категории граждан, для каждой из которых будет действовать своя формула софинансирования. При этом его размер не превысит 36 тыс. руб. в год. Договор будут заключать на срок не менее 15 лет.