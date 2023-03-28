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Власти раскрыли условия программы добровольных сбережений на старость

Россияне получат от государства до ₽36 тыс в год по новой программе сбережений
Коэффициент государственного софинансирования накоплений будет различаться в зависимости от доходов граждан, но объем поддержки не превысит 36 тыс. руб. в год. На эти цели направят резервы Соцфонда и средства ФНБ
Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС
Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Власти раскрыли принципы софинансирования накоплений населения из бюджета в рамках готовящейся программы долгосрочных сбережений. Они были представлены на заседании Общественного совета ведомства при участии министра финансов Антона Силуанова, следует из презентации Минфина и Банка России (есть у РБК). Ранее об этом сообщили «Ведомости».

Предполагается, что каждый участник программы сможет получить не более 36 тыс. руб. в год в качестве софинансирования от государства. Однако конкретный коэффициент при расчете поддержки будет зависеть от дохода гражданина. Власти разделили потенциальных участников на три категории, для каждой из которых будет действовать своя формула расчета софинансирования:

  • Среднемесячный доход до 80 тыс. руб. / Формула: 1 руб. государства на 1 руб. гражданина

В этом случае софинансирование будет рассчитываться в соотношении один к одному. Это значит, что для получения максимального размера поддержки гражданам с доходами до 80 тыс. руб. нужно будет внести в программу 36 тыс. руб. в год, и государство удвоит эту сумму.

  • Среднемесячный доход в размере 80–150 тыс. руб. / Формула: 1 руб. государства на 2 руб. гражданина

Для граждан из этой категории соотношение будет чуть менее выгодным: чтобы получить максимальный объем софинансирования, за год они должны будут вложить 72 тыс. руб. в программу долгосрочных сбережений.

  • Среднемесячный доход выше 150 тыс. руб. / Формула: 1 руб. государства на 4 руб. гражданина
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Для наиболее обеспеченных россиян власти предусмотрели самый низкий коэффициент софинансирования. Чтобы получить со стороны государства поддержку в размере 36 тыс. руб., им необходимо будет направить на долгосрочные накопления как минимум 144 тыс. руб. в год.

Предполагается, что источником финансирования стимулирующих выплат станут резервные средства Социального фонда по обязательному пенсионному страхованию. По состоянию на конец 2022 года их объем превысил 200 млрд руб., из которых 180 млрд могут быть направлены на софинансирование долгосрочных сбережений, следует из материалов. Кроме того, источником станет Фонд национального благосостояния.

«Предполагается, что договор [об участии в программе] будет заключаться минимум на 15 лет. При этом выплаты можно получить раньше: в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами», — сообщил на заседании Общественного совета замминистра финансов Алексей Моисеев, следует из сообщения Минфина. Таким образом, речь идет о старых границах пенсионного возраста (до его повышения, которое началось с 2019 года). 

Помимо софинансирования в рамках программы долгосрочных сбережений россиянам предложат такие стимулы, как ежегодный налоговый вычет в размере до 52 тыс. руб. (для его получения необходимо будет вложить 400 тыс. руб.), страхование накоплений на сумму до 2,8 млн руб. и возможность забрать средства без потери доходности в особых жизненных ситуациях. При этом программа будет добровольной, гражданин будет иметь право продолжить формирование пенсионных накоплений в рамках действующей социальной системы.

Как ранее сообщал Минфин, долгосрочные сбережения граждан будут инвестироваться в ОФЗ, инфраструктурные облигации, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги. Президент Владимир Путин поручил запустить новую программу с апреля 2023 года. «Везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. И у нас также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций», — сказал он.

РБК направил запросы в Минфин и ЦБ.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Минфин пенсионная реформа накопления ЦБ
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