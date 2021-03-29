Банк БРИКС одобрил России кредит на $1 млрд для помощи медикам
Совет директоров Нового банка развития, созданного странами БРИКС, одобрил предоставление кредита России в размере до $1 млрд, средства пойдут на поддержку медицинских работников, оказывающих медпомощь пациентам с COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.
«Предоставляемые НБР средства будут использованы для финансирования мероприятий, предусмотренных планом правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая ранее осуществленные выплаты медицинским работникам», — говорится в сообщении банка.
Средства пойдут на поддержку врачей, среднего и младшего медицинского персонала, работающего с пациентами c COVID-19.
В Минфине пояснили, что НБР предоставляет заем «на привлекательных финансовых условиях» и считает его получение целесообразным. «Минфин России приветствует решение Совета директоров Нового банка развития одобрить кредит Российской Федерации в размере до 1 млрд долл. США для компенсации бюджетных расходов, направленных на поддержку граждан в условиях эпидемии COVID-19», — отметили в ведомстве. Средства пойдут на стимулирующие выплаты медикам, которые уже предусмотрены в бюджете.