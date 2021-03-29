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Банк БРИКС одобрил России кредит на $1 млрд для помощи медикам

Стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с COVID, будут сделаны в том числе и за счет кредита Нового банка развития. Минфин назвал условия займа привлекательными
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Совет директоров Нового банка развития, созданного странами БРИКС, одобрил предоставление кредита России в размере до $1 млрд, средства пойдут на поддержку медицинских работников, оказывающих медпомощь пациентам с COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

«Предоставляемые НБР средства будут использованы для финансирования мероприятий, предусмотренных планом правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая ранее осуществленные выплаты медицинским работникам», — говорится в сообщении банка.

Средства пойдут на поддержку врачей, среднего и младшего медицинского персонала, работающего с пациентами c COVID-19.

Правительство выделило более ₽11,2 млрд на стимулирующие выплаты медикам
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Минфине пояснили, что НБР предоставляет заем «на привлекательных финансовых условиях» и считает его получение целесообразным. «Минфин России приветствует решение Совета директоров Нового банка развития одобрить кредит Российской Федерации в размере до 1 млрд долл. США для компенсации бюджетных расходов, направленных на поддержку граждан в условиях эпидемии COVID-19», — отметили в ведомстве. Средства пойдут на стимулирующие выплаты медикам, которые уже предусмотрены в бюджете.

Решение о создании Нового банка развития БРИКС было принято Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР в 2013 году на саммите в Дурбане. Официально новая финансовая организация была учреждена в 2014 году на саммите в Форталезе. Штаб-квартира банка располагается в Шанхае. Приоритетом работы НБР является финансирование инфраструктурных проектов в интересах достижения целей устойчивого развития.

Россия неоднократно пользовалась услугами банка БРИКС. Так, в июле 2018 года НБР решил выделить России кредит на $1 млрд на развитие инфраструктурных проектов, в январе 2018 года НБР одобрил выделение $300 млн на модернизацию сферы ЖКХ.

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