Россия получит $1 млрд от Нового банка развития БРИКС

Новый банк развития БРИКС профинансирует инфраструктурные проекты в России на сумму в $1 млрд. Деньги поступят в 2019 году

Лесли Маасдорп (Фото: Qilai Shen / Bloomberg)

Новый банк развития БРИКС выделит России кредит на сумму в $1 млрд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ​вице-президента банка Лесли Маасдорп на саммите БРИКС. Эти деньги должны пойти на развитие инфраструктурных проектов.

«Примерно миллиард долларов — это та сумма, которую мы будем выделять ежегодно России и всем другим странам. Сейчас мы предоставляем от $4 млрд до $5 млрд в год, и это вырастет примерно до $7 млрд — $8 млрд. Так что в следующем году в Россию будет инвестирован еще миллиард долларов в инфраструктуру», — рассказал Маасдорп.

В числе целей, которые будут профинансированы на полученные от банка деньги финансист назвал строительство новых портов, дорог и энергетические проекты. Кроме того, часть средств будет передано на нужды защиты экологии — восстановление городской среды и переработку бытовых отходов.

В числе вероятных партнеров Нового банка развития БРИКС Маасдорп назвал Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ.

Решение о создании Нового банка развития БРИКС было принято Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР в 2013 году на саммите в Дурбане. Официально новая финансовая организация была учреждена в 2014 году на саммите в Форталеза. Штаб-квартира банка располагается в Шанхае. Приоритетом работы НБР является финансирование инфраструктурных проектах в интересах достижения целей устойчивого развития.

Саммит лидеров пятерке БРИКС проходит в этом году в ЮАР. Участие во встрече принимает и российский лидер. Как сообщал Кремль, Путин во время саммита проинформирует партнеров по неформальному альянсу о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом.