Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений для граждан, который вступит в силу с 1 января 2024 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В ходе послания Федеральному собранию Путин поручил стимулировать приток инвестиций в экономику России от долгосрочных сбережений граждан. Эта госпрограмма должна быть запущена с апреля 2023 года, добавил он тогда.

«Везде в мире важным источником инвестиционных ресурсов являются долгосрочные сбережения граждан. И у нас также нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций, — сказал глава государства.

Президент также поручил создать условия для защиты вложений российских граждан от возможного банкротства финансовых посредников.

Доработанную ко II чтению версию правительственного законопроекта о долгосрочных сбережениях населения комитет Госдумы по финансовому рынку представил 26 июня.

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