Во Франции задержали бывшего совладельца Балтийского банка

Бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев задержан во Франции по линии Интерпола. Он был объявлен в розыск по делу о выводе активов из банка, в том числе известного петербургского дома «Зингера»

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Во Франции задержан бывший совладелец Балтийского банка Андрей Исаев, сообщил РБК зампредправления Альфа-банка Владимир Сенин. Это произошло еще в декабре, поводом стал запрос Генеральной прокуратуры в связи с уголовными делами о хищении в Балтийском банке, уточнил он. В 2012 году между собственниками банка произошел корпоративный конфликт, в результате тот отправился на санацию — санатором стал Альфа-банк, получивший на оздоровление 57,4 млрд руб.

Задержание подтверждается в том числе письмом начальника отдела российского бюро Интерпола в Минюст от 24 декабря (есть у РБК). «Из Национального центрального бюро Интерпола Франции поступило сообщение о том, что 23 декабря 2020 года на территории данного государства задержан Андрей Исаев, объявленный в международный розыск по инициативе УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга», — говорится в письме, подлинность которого подтвердил представитель Альфа-банка. РБК направил запрос в пресс-службу управления МВД по Петербургу.

Исаев — бывший совладелец Балтийского банка и основатель Петербургского агентства недвижимости (ПАН: его связывали с известным домом компании «Зингер» на Невском проспекте и отелем Kempinski на Мойке, 22). Его партнером в кредитной организации был Олег Шигаев.

В 2015 году Следственный комитет возбудил дело в отношении Шигаева о мошенничестве и отмывании денег на 3,36 млрд руб., банкир был заочно арестован и объявлен в федеральный розыск. В 2016-м было возбуждено дело и в отношении Исаева по заявлению Балтийского банка. По версии следствия, в 2013 году экс-банкир вывел на подконтрольные ему организации ряд активов «Балтийского» по следующей схеме: банку принадлежала доля 99% в ЗПИФН «Северная столица», которая была размыта до 46% после выпуска новых паев («Северной столице» как раз и принадлежал дом «Зингера»). Затем недвижимость была продана ПАН Исаева. В 2018 году Верховный суд отменил эмиссию паев фонда.

В 2017 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Петербургское агентство недвижимости банкротом; год спустя суд вынес аналогичное решение и в отношении Исаева. Как утверждает пресс-служба Альфа-банка, вплоть до лета 2020-го Исаев продолжал сохранять контроль над ПАН и компанией «Зингер», которая заключила долгосрочные договоры субаренды с компаниями, аффилированными с ним самим. «Практически все помещения в доме «Зингера» выбыли из прямого распоряжения ЗАО «Зингер». Насколько нам известно, впоследствии эти компании заключили договоры аренды с компаниями, которые фактически используют помещения в доме «Зингера», среди которых «Санкт-Петербургский дом книги» и «ВКонтакте», — уточнили в пресс-службе банка.