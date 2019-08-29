Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров

Лучшим в этом году признано подразделение Альфа-банка по работе с состоятельными клиентами. Следом за ним — Sberbank Private Banking и Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Фото: alfaprivate1 / Facebook

Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private». Он обошел лидера предыдущих трех лет — Sberbank Private Banking, который опустился на вторую строчку.

«Альфа Private» набрал по всем анализируемым показателям в сумме 84,4 балла. Для того чтобы войти в программу, клиенту необходимо иметь минимум $1 млн, если он живет в Москве, и $550 тыс., если он живет в одном из российских регионов. В последние годы банк улучшал свои позиции: в 2016-м он был четвертым, в 2017-ом — третьим, в прошлом году — вторым.

Стать клиентом программы за последний год стало сложнее, поскольку банк увеличил порог входа с $0,5 млн в Москве и с $250 тыс. в регионах. Средний чек состоятельного клиента «Альфа Private» составляет $5 млн.

Sberbank Private Banking уступил «Альфе» 0,1 балла. Для того чтобы стать клиентом этого подразделения госбанка, нужно иметь 100 млн руб. Средний чек клиента — $4,1 млн.

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