Глава НСПК рассказал о бизнес-модели в случае приватизации компании

Бизнес-модель НСПК не должна измениться после приватизации части компании или продажи отдельных сервисов, заверил глава НСПК Дмитрий Дубынин. Он подчеркнул, что основная роль НСПК — обеспечивать платежный суверенитет

Дмитрий Дубынин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бизнес-модель Национальной системы платежных карт (НСПК) не поменяется в случае, если будет принято решение о продаже части компании, сказал в интервью РБК генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

В сентябре 2025 года Банк России, которому принадлежит 100% акций НСПК, инициировал дискуссию о приватизации платежной компании. В докладе о национальной цифровой инфраструктуре финансового рынка регулятор предложил участникам рынка обсудить два варианта продажи НСПК. Первый — прямая продажа миноритарного пакета участникам рынка при сохранении доли ЦБ в системе не менее 50% плюс одна акция. Второй — выделение ряда сервисов НСПК в отдельную компанию с последующим акционированием или прямой продажей.

«Вне зависимости от того, какое решение будет им [акционером] принято, наша бизнес-модель не поменяется — вот совершенно точно. Основной смысл существования Национальной системы платежных карт в том, чтобы заботиться об участниках рынка», — сказал Дубынин.

Он напомнил, что первый вариант продажи всегда существовал по 161-ФЗ «О Национальной платежной системе». Второй вариант — тоже вполне понятный, считает Дубынин, но решение будет принимать акционер.

«Для нас всегда в первую очередь важен человек, его удобство и безопасность, обязательно бизнес, обязательно банки и, конечно же, государство, потому что роль, которую мы выполняем на рынке, — обеспечиваем платежный суверенитет», — подчеркнул Дубынин. По его словам, с 2018 года НСПК вложила порядка 30% от всего пула инвестиций в инновационные платежные сервисы, которые «никуда не уйдут при любой политической ситуации».

НСПК была создана в 2014 году после ввода санкций из-за присоединения Россией Крыма — на случай отключения карт международных платежных систем. Изначально НСПК была только оператором карт «Мир», а также обрабатывала операции по всем картам, выпущенным российскими банками. Позже к этим функциям добавилась роль НСПК как операционного и клирингового центра Системы быстрых платежей (СБП), в рамках которой компания развивает платежные сервисы. Например, универсальный платежный QR-код, биоэквайринг, MirPay (сервис бесконтактных платежей), «Волна» (платежи через Bluetooth). В 2022 году, когда из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, их карты продолжили работать в России на инфраструктуре НСПК. Сама платежная компания находится под блокирующими санкциями США с 2024 года.