В ЦБ заявили, что о сроках приватизации НСПК говорить сложно

Случаев передачи компонентов национальной инфраструктуры от государства участникам рынка не было ни в российской, ни в международной практике, а это повлияет на весь рынок. Поэтому сроки приватизации НСПК неясны, пояснили в ЦБ

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сроки приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК) неясны, поскольку ранее не было случаев передачи компонентов национальной инфраструктуры от государства участникам рынка Об этом в интервью ТАСС заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

«Про сроки говорить пока сложно. Ни в российской, ни в международной практике не было случаев передачи компонентов национальной инфраструктуры от государства участникам рынка. Это повлияет на весь платежный рынок, поэтому важно заранее детально обсудить все аспекты, в том числе и форму передачи, и последствия», — сказала она.

Национальная система платежных карт (НСПК) — это компания, обеспечивающая проведение безналичных платежей внутри России. Она является оператором платежной системы «Мир», а также операционным и платежным клиринговым центром Системы быстрых платежей (СБП). Акции организации в полном объеме принадлежат Центральному банку России.

В сентябре Банк России выпустил доклад о национальной цифровой инфраструктуре финансового рынка регулятор предложил участникам рынка обсудить два варианта продажи НСПК. Первый — прямая продажа миноритарного пакета участникам рынка при сохранении доли ЦБ в системе не менее 50% плюс одна акция. Второй — выделение ряда сервисов НСПК в отдельную компанию с последующим акционированием или прямой продажей.

Генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин пояснил в интервью РБК, что бизнес-модель компании не изменится в случае, если будет принято решение о продаже ее части.

«Основной смысл существования Национальной системы платежных карт в том, чтобы заботиться об участниках рынка», — сказал он.

Он напомнил, что первый вариант продажи всегда существовал по 161-ФЗ «О Национальной платежной системе». Второй вариант — тоже вполне понятный, считает Дубынин, но решение будет принимать акционер.

НСПК была создана в 2014 году после ввода санкций из-за присоединения Россией Крыма — на случай отключения карт международных платежных систем. Изначально НСПК была только оператором карт «Мир», а также обрабатывала операции по всем картам, выпущенным российскими банками. Позже к этим функциям добавилась роль НСПК как операционного и клирингового центра СБП, в рамках которой компания развивает платежные сервисы. Например, универсальный платежный QR-код, биоэквайринг, MirPay (сервис бесконтактных платежей), «Волна» (платежи через Bluetooth). В 2022 году, когда из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, их карты продолжили работать в России на инфраструктуре НСПК. Сама платежная компания находится под блокирующими санкциями США с 2024 года.