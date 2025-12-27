 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

В ЦБ заявили, что о сроках приватизации НСПК говорить сложно

Случаев передачи компонентов национальной инфраструктуры от государства участникам рынка не было ни в российской, ни в международной практике, а это повлияет на весь рынок. Поэтому сроки приватизации НСПК неясны, пояснили в ЦБ
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сроки приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК) неясны, поскольку ранее не было случаев передачи компонентов национальной инфраструктуры от государства участникам рынка Об этом в интервью ТАСС заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

«Про сроки говорить пока сложно. Ни в российской, ни в международной практике не было случаев передачи компонентов национальной инфраструктуры от государства участникам рынка. Это повлияет на весь платежный рынок, поэтому важно заранее детально обсудить все аспекты, в том числе и форму передачи, и последствия», — сказала она.

Национальная система платежных карт (НСПК) — это компания, обеспечивающая проведение безналичных платежей внутри России. Она является оператором платежной системы «Мир», а также операционным и платежным клиринговым центром Системы быстрых платежей (СБП). Акции организации в полном объеме принадлежат Центральному банку России.

Глава НСПК рассказал о бизнес-модели в случае приватизации компании
Финансы
Дмитрий Дубынин

В сентябре Банк России выпустил доклад о национальной цифровой инфраструктуре финансового рынка регулятор предложил участникам рынка обсудить два варианта продажи НСПК. Первый — прямая продажа миноритарного пакета участникам рынка при сохранении доли ЦБ в системе не менее 50% плюс одна акция. Второй — выделение ряда сервисов НСПК в отдельную компанию с последующим акционированием или прямой продажей.

Генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин пояснил в интервью РБК, что бизнес-модель компании не изменится в случае, если будет принято решение о продаже ее части.

«Основной смысл существования Национальной системы платежных карт в том, чтобы заботиться об участниках рынка», — сказал он.

Он напомнил, что первый вариант продажи всегда существовал по 161-ФЗ «О Национальной платежной системе». Второй вариант — тоже вполне понятный, считает Дубынин, но решение будет принимать акционер.

НСПК была создана в 2014 году после ввода санкций из-за присоединения Россией Крыма — на случай отключения карт международных платежных систем. Изначально НСПК была только оператором карт «Мир», а также обрабатывала операции по всем картам, выпущенным российскими банками. Позже к этим функциям добавилась роль НСПК как операционного и клирингового центра СБП, в рамках которой компания развивает платежные сервисы. Например, универсальный платежный QR-код, биоэквайринг, MirPay (сервис бесконтактных платежей), «Волна» (платежи через Bluetooth). В 2022 году, когда из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, их карты продолжили работать в России на инфраструктуре НСПК. Сама платежная компания находится под блокирующими санкциями США с 2024 года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
НСПК приватизация Центробанк
Материалы по теме
Глава НСПК рассказал о бизнес-модели в случае приватизации компании
Финансы
НСПК сообщила об истекших сертификатах безопасности у Visa и Mastercard
Финансы
НСПК запустила два новых QR-кода для переводов и платежей
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Подросток ножом убил бывшего одноклассника в школе в Туве Общество, 17:27
В Шереметьево и Внуково ограничили полеты Политика, 17:19
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Минпромторг раскрыл сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214 Общество, 17:11
Воспитанник ЦСКА пострадал в результате драки со стрельбой в Подмосковье Спорт, 17:06
На подлете к Москве сбили шесть дронов Политика, 16:57
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В горах Казахстана погиб мужчина Общество, 16:53
В США на фоне бурана отменили и задержали более 10 тыс. рейсов Общество, 16:46
Россиянин обыграл Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам Спорт, 16:40
Как развивается рынок финансовых приложений Отрасли, 16:39
Зеленский сделает остановку в Канаде перед встречей с Трампом в США Политика, 16:16
Близ аэропорта Внуково ограничили использование воздушного пространства Политика, 16:08
В ЦБ заявили, что о сроках приватизации НСПК говорить сложно Бизнес, 16:02