«Тинькофф» запретил работу сотрудников за границей, кроме трех стран

Работа за рубежом за пределами Армении, Белоруссии и Казахстана запрещена, сообщили в Тинькофф Банке. Источники РБК рассказали, что сотрудники не смогут продолжать работать по старым условиям за границей с 2024 года

Фото: Владислав Шатило / РБК

Удаленная работа за пределами России, Белоруссии, Армении и Казахстана для сотрудников Тинькофф Банка запрещена, сообщил РБК представитель кредитной организации.

«Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено», — сказал он. Эти центры находятся в Белоруссии, Армении и Казахстане. В «Тинькофф» объяснили это двумя правилами. Во-первых, банк — системно значимая организация и субъект критической информационной инфраструктуры (КИИ): к ней выдвигаются требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, которые затрагивают ограничение доступов в тех или иных случаях.

Вторая причина — безопасность данных. «В условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом», — подчеркнул представитель банка. Он добавил, что критичные доступы должны быть полностью отключены у сотрудника, если он берет с собой ноутбук и едет в страну, где нет центров разработки «Тинькофф».

О новых ограничениях на работу из-за рубежа РБК рассказали два сотрудника Тинькофф Банка, которые проживают за рубежом, но не в указанных трех странах. По их словам, с 2024 года они не смогут продолжать работу за границей по старым условиям.

По словам собеседников РБК, информацию им сообщили неофициально HR-менеджеры или руководители направлений, при этом им также рассказали о возможности работать в странах, где присутствуют центры разработки «Тинькофф». Сейчас некоторые сотрудники «Тинькофф» находятся в поиске нового места работы из-за выдвинутых условий.

Представитель Тинькофф Банка, отвечая на запрос РБК, пояснил, что удаленная работа, в том числе в отпуске, возможна только по согласованию с руководителем.

Тинькофф Банк рекомендовал уехавшим сотрудникам выбрать Армению, Белоруссию или Казахстан еще в 2022 году, писало Frank Media. Но, как пояснил один из источников РБК, сотрудники до недавнего времени практически «без проблем» работали и из других стран.

В ноябре 2023 года глава Тинькофф Банка Станислав Близнюк заявил о «жутком дефиците» IT-кадров на рынке. По его словам, банк с этой проблемой пока особо не столкнулся, но почувствует ее в перспективе трех—пяти лет.

Это не первый случай, когда компании настаивают на возврате сотрудников. В марте 2023 года «ВКонтакте» разрешила удаленно работать только с территории России. «Сотрудники имеют возможность работать из офиса, в гибридном формате и на удаленке. При этом полноформатная удаленная работа со всеми доступами, включая работу с данными пользователей, возможна из офиса или удаленно с территории России», — сообщала VK в комментарии Forbes.

«Яндекс» также в марте 2023 года объявил о переводе сотрудников на гибридный формат работы, который совмещает удаленку с посещением офиса. Но сотрудники могли выбрать любой из офисов «Яндекса» в России или международном хабе: Казахстане, Армении, Сербии или Турции.

Могут ли компании ограничивать удаленку

С одной стороны, действующее законодательство РФ не устанавливает прямого запрета для финансовых организаций на осуществление деятельности за рубежом, с другой — законодательство о критической инфраструктуре в принципе не предусматривает нахождения объектов КИИ за рубежом и в таких случаях весьма сложно обеспечивать соблюдение требований по безопасности информации, а также контролировать соблюдение таких требований, говорит старший юрист практики «международное торговое право, таможня, санкции» «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Андрей Гаврилов.

«К объектам КИИ с наиболее высокими категориями значимости применяется требование о локализации программно-аппаратных средств, когда хранение и обработка информации должны осуществляться на территории России. При этом данное правило содержит исключение для обособленных подразделений: для филиалов и представительств организаций допускается осуществлять обработку данных (относящихся к КИИ) за рубежом, если это прямо не запрещено законодательством РФ», — объясняет Гаврилов.

Партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Михаил Герман обращает внимание на то, что Трудовым кодексом России предусмотрена мера расторжения трудового договора с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной основе, в случае изменения работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения им обязанностей на прежних условиях. «Банковский сектор всегда считался стратегическим направлением финансовой безопасности государства. Аналогичная практика сложилась не только в банках, но и в IT-компаниях, так или иначе связанных с обслуживанием и разработкой программных продуктов для банковского сектора. Нарушение же таких условий может повлечь прекращение деятельности банка, в том числе, на мой взгляд, по мотиву отсутствия надлежащего обеспечения безопасности банковской и информационной деятельности», — рассуждает юрист.

В последнее время компании все чаще разворачиваются в сторону возвращения сотрудников в офисы с удаленки, так как с начала пандемии, то есть более чем за три года, успела накопиться некоторая масса тонких моментов, проявляющихся во взаимодействии между сотрудниками и партнерами компаний и влияющих на эффективность труда, говорит директор по развитию человеческого капитала Школы управления «Сколково» Сергей Спасов: «Возвращать сотрудников с удаленки проще со ссылкой на формальные требования, особенно если они согласуются с законодательством, чем выступая в роли злого полицейского».