У клиентов Райффайзенбанка произошли двойные списания с карт

В банке заявили, что проблема уже устранена. Все задублированные операции были отменены, заверили в кредитной организации

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Из-за сбоя в работе Райффайзенбанка со счетов некоторых клиентов могли списаться средства по уже оплаченным операциям, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«28 ноября с 13:40 до 15:45 по московскому времени часть клиентов Райффайзенбанка могла столкнуться с повторными списаниями ранее произведенных операций. Все задублированные операции были отменены к 16:00, балансы клиентов отображаются корректно. Все остальные платежные сервисы банка работали штатно», — заявили в банке.

В четверг, 28 ноября, одна из пользователей Twitter пожаловалась, что из-за двойных операций по карте Райффайзенбанка баланс ее счета ушел в минус. В банке подтвердили, что средства списывались повторно, и несколько минут спустя сообщили, что проблема решена.

В феврале клиенты Райффайзенбанка также столкнулись со сбоем при проведении операций по картам. В частности, тогда платежи клиентов банка по дебетовым картам не уходили к конечному получателю, а сами средства оставались заблокированными на счетах. Проблемы продолжались около часа, после чего сервисы восстановили свою работу.