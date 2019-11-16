В Росбанке сообщили о сбое с операциями по картам

В ночь на 16 ноября в работе сервисов Росбанка произошел сбой. Об этом «РИА Новости» сообщили в call-центре банка.
«Вчера вечером наладили процесс, но сегодня ночью опять произошел сбой и операции опять не проходят», — заявили агентству. С затруднениями идут переводы по картам, оплата услуг и снятие денежных средств.
Сбой коснулся клиентов по всей России, уточнили в call-центре.
Представитель Росбанка сообщил РБК, что ночью 16 ноября, с 02:00 до 04:00, во время «наиболее низкой транзакционной активности», в банке «проводились плановые работы по усовершенствованию технических средств». Во время них «могли наблюдаться временные перерывы в работе карточных сервисов». «На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме. Росбанк приносит извинения клиентам, если они столкнулись со сложностями при осуществлении платежей», — сказал представитель.