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Райффайзенбанк объяснил сбой в работе пластиковых карт
Платежи клиентов банка по дебетовым картам не уходили к конечному получателю, а сами средства оставались заблокированными на счетах. У большинства клиентов операция по удержанию денег уже отменена, заявили в банке
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Днем 25 февраля в течение часа наблюдались проблемы с проведением операций по дебетовым картам Райффайзенбанка, сообщил РБК представитель компании.

Как пояснил собеседник, при покупках деньги блокируются банком, который выпускал карту. По окончании рабочего дня проходит клиринг: банк-эквайер получателя денег формирует выписки и отправляет в банк, выпустивший карту клиента. Операция полностью проходит на следующий день.

Проблема заключалась в том, что платежи в итоге не проходили, а средства оставались заблокированными, описал представитель компании.

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«Сейчас сервисы работают в штатном режиме. Операция удержания была отменена у большинства клиентов, которых затронули проблемы с проведением операций по дебетовым картам 25 февраля. Мы работаем над тем, чтобы отменить операцию удержания у всех клиентов в кратчайшие сроки», — заявил представитель банка.

О сбоях ранее в понедельник сообщила «Фонтанка». В статье говорилось, что списание средств у клиентов отображалось, однако адресат денег не получал. Также клиенты не могли снять наличные в банкомате, при этом остаток по карте у них снижался.
Авторы: Екатерина Литова, Андрей Гатинский
Теги: Райффайзенбанк, сбой
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