Райффайзенбанк объяснил сбой в работе пластиковых карт

Платежи клиентов банка по дебетовым картам не уходили к конечному получателю, а сами средства оставались заблокированными на счетах. У большинства клиентов операция по удержанию денег уже отменена, заявили в банке

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Днем 25 февраля в течение часа наблюдались проблемы с проведением операций по дебетовым картам Райффайзенбанка, сообщил РБК представитель компании.

Как пояснил собеседник, при покупках деньги блокируются банком, который выпускал карту. По окончании рабочего дня проходит клиринг: банк-эквайер получателя денег формирует выписки и отправляет в банк, выпустивший карту клиента. Операция полностью проходит на следующий день.

Проблема заключалась в том, что платежи в итоге не проходили, а средства оставались заблокированными, описал представитель компании.

«Сейчас сервисы работают в штатном режиме. Операция удержания была отменена у большинства клиентов, которых затронули проблемы с проведением операций по дебетовым картам 25 февраля. Мы работаем над тем, чтобы отменить операцию удержания у всех клиентов в кратчайшие сроки», — заявил представитель банка.