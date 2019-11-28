«Траст» пригрозил сибирской нефтяной компании банкротством из-за дефолта

Как у Ruspetro появились долги

Ruspetro — частная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне, работающая в Западной Сибири. Она разрабатывает три участка с трудноизвлекаемой нефтью в ХМАО (входят в Красноленинскую группу месторождений: Восточно-Ингинский, Поттымско-Ингинский и Пальяновский участки). Доказанные запасы Ruspetro составляют 225 млн барр. нефтяного эквивалента (н.э.). Буровые работы на объектах НК проводила нефтесервисная Eurasia Drilling Company, техническим партнером была Schlumberger, писал РБК.

В 2012 году Ruspetro провела IPO на Лондонской бирже, разместив 35% акций и выручив $250 млн (всю компанию оценили почти в $700 млн). К 2014 году, когда упали цены на нефть, Ruspetro не успела ввести в строй месторождения, а из-за долгов возникли проблемы с инвестициями, писал «Коммерсантъ». В итоге в июне 2016 года Ruspetro провела делистинг с Лондонской биржи и зарегистрировалась в Лондоне как частная компания (двумя месяцами ранее ее капитализация составляла всего $53 млн).

Кому принадлежит Ruspetro У группы Ruspetro следующая структура: в России работают две операционные компании — «Транс-Ойл» и «Инга», которые принадлежат «Руспетро». Сама «Руспетро» на 94,6% принадлежит кипрской Ruspetro Holding и на 5,4% лондонской Ruspetro Limited. Кипрская структура, в свою очередь, полностью принадлежит Ruspetro Limited, свидетельствуют данные базы СПАРК. По тем же данным, лицензии на пользование участками недр принадлежат компаниям «Инга» и «Транс-Ойл», часть имущества компаний заложена «Открытию» и «Трасту». Чистый убыток «Руспетро» по итогам 2018 года составил 2,7 млрд руб. По данным Ruspetro за март 2018 года, крупнейшим акционером лондонской компании является кипрская Limolines Transport Ltd (25,16%), следом идут бизнесмен, бывший зампред правления ФСК «ЕЭС» Александр Чистяков (15,7%), «Открытие Холдинг» (15%, это подтверждается отчетностью самого холдинга за третий квартал 2019 года), УК «Инверсия» бывшего топ-менеджера «Открытия» Сергея Гилева (9,99%), Makayla Investments BVI (9,9%) миллиардера Андрея Раппопорта и 8,88% Forcar Holdings (объявила о ликвидации в августе 2019 года). Limolines была связана с бывшим замминистра экономического развития (в 2004–2008 годах) Кириллом Андросовым, писал РБК, и с экс-гендиректором МОЭК Андреем Лихачевым, писал «Коммерсантъ». Limolines Transport Ltd, согласно выписке из кипрского реестра, принадлежит панамской Inderbit Investments. По сведениям «Коммерсанта», Forcar Holdings могла быть связана с «Открытие Холдингом». В 2015 году РБК писал, что держателем 25% Ruspetro стал владелец группы ПИК Сергей Гордеев, но в отчете за 2017 год Mastin Holdings, через которую он владел Ruspetro, уже не упоминается. Андросов перенаправил вопросы о дефолте по долгам в компанию, Сергей Гилев сообщил РБК, что вышел из капитала «Руспетро» в 2017 году. Связаться с Александром Чистяковым не удалось, российское юрлицо принадлежащей ему компании Hermitage Construction & Management Group (владело сетью ТЦ «Джем Молл» в Иркутске и Кирове) находится в процедуре банкротства.

За 2016 год Ruspetro получила $19,9 млн убытков, в 2017 году убыток вырос вдвое, до $41,3 млн. Рост чистого убытка компания объясняла курсовой разницей: ее операционные компании рассчитываются в рублях, а займы имеют в долларах. В 2017 году рубль укрепился, и на курсовой разнице компания заработала только $19,9 млн в сравнении с $47,7 млн годом ранее, говорится в ее отчетности за 2017 год. За вычетом валютной переоценки Ruspetro получила $56,6 млн убытков в 2017 году против $67,7 млн в 2016 году. EBITDA компании подросла до $15,6 млн в 2017 году против $0,6 млн в 2016 году: выросла цена на нефть, и компания смогла нарастить выручку.

Чистый долг компании по итогам 2017 года составил $364,5 млн, на банки «Траст» и «Открытие» приходилось $328,9 млн задолженности. Ruspetro искала крупного инвестора для вложения средств в свое развитие, говорится в ее отчетности. «Коммерсантъ» писал, что акционеры готовы были продать 50% Ruspetro за счет допэмиссии на $20 млн. Уже в 2017 году «Открытие» и «Траст» могли потребовать досрочного погашения кредитов, так как Ruspetro не соблюдала ковенант по кредитному договору. Они были привязаны к объемам добычи, право требовать досрочного погашения у банков появилось, поскольку добыча опустилась на 25% относительно запланированной по итогам года, само значение в отчетности не раскрывается.

Погашение по кредитам было назначено на ноябрь 2019 года. К этому моменту сменились владельцы ее основных кредиторов: «Открытие» ушло на санацию в Центральный банк, а на базе «Траста» (он сам санировался «Открытием») ЦБ решил создать банк непрофильных активов. «Траст» получил активы на 2 трлн руб. из «Открытия» и других санированных банков — Промсвязьбанка и Бинбанка. Справедливая стоимость переданных «Трасту» активов оказалась в десять раз меньше, чем балансовая, и составила немногим больше 200 млрд руб. Регулятор поставил «Трасту» задачу вернуть 485 млрд руб. до 2024 года. Банк занимается продажей непрофильных активов, ведет переговоры с должниками, судится, кроме того, по его заявлениям возбуждено 80 уголовных дел, писал РБК.