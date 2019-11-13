«Траст» сообщил о выявленных злоупотреблениях на 122 млрд руб.

По заявлениям банка «Траст», который занимается возвратом долгов после санации крупнейших банков, за 2019 год возбудили 80 уголовных дел. Совокупный объем злоупотреблений оценивается «Трастом» в 122,4 млрд руб.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» за девять месяцев 2019 года инициировал 49 уголовных дел. Об этом говорится в сообщении «Траста», поступившем в РБК.

За три квартала банк направил в правоохранительные органы 103 заявления о возбуждении дел, ущерб по которым оценивается в 35,4 млрд руб. Уголовные дела возбуждались практически в каждом втором случае.

Чем занимается «Траст» В 2018 году Центральным банком на базе «Траста» был создан банк непрофильных активов. После санации трех частных банковских групп — «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка — ЦБ передал с их балансов в «Траст» проблемные активы на 2 трлн руб. На 30 июня справедливая стоимость этих активов составляла всего 210 млрд руб. Основная задача «Траста», поставленная ЦБ, за пять лет — к 2024 году — взыскать задолженность и вернуть ЦБ 485 млрд руб.

Всего на сопровождении у банка непрофильных активов 80 уголовных дел на 26,7 млрд руб. и 72 материала доследственной проверки, ущерб по которым оценивается в 95,7 млрд руб. Совокупный объем злоупотреблений, выявленных БНА, составляет 122,4 млрд руб., отмечается в сообщении банка. За девять месяцев 2019 года «ущерб только от преступлений экономической направленности, по данным МВД, составил 359,9 млрд руб.», отмечает доктор юридических наук, полковник полиции в отставке Андрей Шмонин. За счет работы «Траста» эта сумма может вырасти, добавляет он.

Большая часть дел возбуждена по статьям о мошенничестве, присвоении и растрате. Есть дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, краже, коммерческом подкупе, преднамеренном банкротстве, подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, отмечается в сообщении. По инициированным банком делам уже вынесено 14 обвинительных приговоров.