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«Траст» сообщил о выявленных злоупотреблениях на 122 млрд руб.
По заявлениям банка «Траст», который занимается возвратом долгов после санации крупнейших банков, за 2019 год возбудили 80 уголовных дел. Совокупный объем злоупотреблений оценивается «Трастом» в 122,4 млрд руб.
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» за девять месяцев 2019 года инициировал 49 уголовных дел. Об этом говорится в сообщении «Траста», поступившем в РБК.

За три квартала банк направил в правоохранительные органы 103 заявления о возбуждении дел, ущерб по которым оценивается в 35,4 млрд руб. Уголовные дела возбуждались практически в каждом втором случае.

Чем занимается «Траст»

В 2018 году Центральным банком на базе «Траста» был создан банк непрофильных активов. После санации трех частных банковских групп — «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка — ЦБ передал с их балансов в «Траст» проблемные активы на 2 трлн руб. На 30 июня справедливая стоимость этих активов составляла всего 210 млрд руб. Основная задача «Траста», поставленная ЦБ, за пять лет — к 2024 году — взыскать задолженность и вернуть ЦБ 485 млрд руб.

Всего на сопровождении у банка непрофильных активов 80 уголовных дел на 26,7 млрд руб. и 72 материала доследственной проверки, ущерб по которым оценивается в 95,7 млрд руб. Совокупный объем злоупотреблений, выявленных БНА, составляет 122,4 млрд руб., отмечается в сообщении банка. За девять месяцев 2019 года «ущерб только от преступлений экономической направленности, по данным МВД, составил 359,9 млрд руб.», отмечает доктор юридических наук, полковник полиции в отставке Андрей Шмонин. За счет работы «Траста» эта сумма может вырасти, добавляет он.

Большая часть дел возбуждена по статьям о мошенничестве, присвоении и растрате. Есть дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, краже, коммерческом подкупе, преднамеренном банкротстве, подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, отмечается в сообщении. По инициированным банком делам уже вынесено 14 обвинительных приговоров.

«Если говорить о том, как рынок воспринимает банк непрофильных активов, и о готовности должников отвечать по своим обязательствам, то здесь мы видим хорошую динамику: все больше и больше заемщиков понимают, что с нами лучше расплатиться, чем судиться, ставя на карту все и иногда даже свободу», — говорил предправления «Траста» Александр Соколов в интервью «Ведомостям».

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Траст»
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