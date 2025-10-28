 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
0

«Сбер» оценил расходы банков от введения НДС на оплату по картам

«Сбер»: банки при вводе НДС на оплату картой могут потратить более ₽200 млрд
Сюжет
Новые законы в России
Потенциальные расходы для рынка составят более ₽200 млрд. Из-за этого банкам придется пересматривать тарифы для своих клиентов, считает финдиректор Сбербанка Тарас Скворцов
Сбербанк SBER ₽288 +1,71% Купить
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В случае ввода НДС на операции по картам банкам придется потратить более ₽200 млрд, сумма может измениться в зависимости от решения, заявил финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов на звонке с аналитиками и журналистами.

Он отметил, что речь идет о повышении НДС на операции, обеспечивающие передачу и обработку данных между участниками расчетов (процессинг и эквайринг), а также на операции по банковским картам. В настоящее время участники рынка уточняют предполагаемые решения, а также выясняют, что попадет под эти операции.

«Мы оцениваем в целом на рынок потенциально больше 200 млрд руб. может быть оценка сверху. Но в зависимости от конкретных решений сумма может быть заметно меньше», — предположил Скворцов.

Когда будут известны все подробности предполагаемых изменений, участники рынка, включая Сбербанк, будут принимать решения об изменении тарифов. «Насколько стоит и возможно в принципе перенести введение этого налога в тарифы, <...> в том числе с учетом того, возможно ли будет для нашего контрагента применение вычета к этому НДС», — уточнил финдиректор банка.

Если вычет будет возможен, то налог окажет меньшую нагрузку на банк, отметил Скворцов. «Если вычет невозможен, то более болезненное повышение тарифов может быть», — говорит он. В таком случае может произойти отток клиентов и ухудшение уровня их удовлетворенности по продуктам банка (CSI — Customer Satisfaction Index).

«Мы как раз до Дня инвестора [«Сбера»] должны будем на эти вопросы ответить. И в рамках нашей конференции 10 декабря расскажем и о наших действиях, и о том, какое влияние будет иметь это с точки зрения финансовых показателей на 2026 год», — добавил Скорцов.

Как считает финдиректор, если Сбербанк возьмет на себя часть повышения тарифов, то это повлияет на размер комиссионного вознаграждения и может оказать влияние на динамику чистых комиссионных доходов в 2026 году.

Представитель «Сбера» пояснил РБК, что оценка в ₽200 млрд — это «эффект на расходы, на весь банковский сектор в случае реализации самого негативного сценария по налогам»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС до 22%
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

22 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который отменяет действующее с 2006 года освобождение от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также для процессинга и эквайринга.

Согласно действующему законодательству, операции и услуги, которые связаны с обслуживанием банковских карт, не облагаются НДС. Поправки в закон предполагают сохранение льгот для открытия и ведения банковских счетов, но при этом предлагается вывести из-под льготы операции, которые связаны с обслуживанием карт.

Кроме этого, НДС не облагаются операции, осуществляемые организациями, которые обеспечивают взаимодействие между участниками расчетов, включая сбор, обработку и предоставление информации по операциям с картами. Поправки предусматривают отмену и этого освобождения.

Льготу по НДС на операции с обслуживанием банковских карт ввели 1 января 2006 года для стимулирования безналичных расчетов. Благодаря этому расходы участников рынка не облагались налогом. Это, в свою очередь, снижало стоимость обслуживания операций.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Сбербанк НДС Банки тарифы налоги
Материалы по теме
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
