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Финансы ,  
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«Ведомости» узнали о планах «ВТБ Шанхай» ввести комиссию за платежи юанем

«Ведомости»: «ВТБ Шанхай» планирует ввести комиссии за юаневые платежи
Речь идет о 6% от суммы исходящего перевода из «ВТБ Шанхай» в другой банк (сейчас комиссия составляет 0,17–0,2%) и 0,15% — за входящий, пишет газета
ВТБ VTBR ₽96,61 -0,28% Купить
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Шанхайский филиал банка ВТБ, «ВТБ Шанхай», предупредил своих корпоративных клиентов о планах с 1 сентября повысить размер комиссии за исходящие платежи и ввести комиссию за входящие в юанях через другие банки, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, близких к теме международных расчетов.

Речь идет о 6% от суммы исходящего перевода из «ВТБ Шанхай» в другой банк (сейчас комиссия составляет 0,17–0,2%) и 0,15% — за входящий. По словам одного из собеседников, официальной рассылки клиентам об изменении тарифов банка еще не было.

По информации издания, ВТБ также собирается увеличить размер комиссии за переводы в юанях в Китай для своих клиентов с нынешних 2,5% от суммы перевода до 3% без указания конкретных сроков зачисления средств. Кроме того, банк хочет взимать 4% от суммы платежа за перевод максимум за десять рабочих дней и 5% за перевод не более чем до пяти дней.

Собеседники связывают планы ВТБ с ростом стоимости привлечения юаней, усложнением доступа к китайской валюте для российских лиц, особенно подсанкционных, а также с расхождением ее курса.

По словам еще одного источника, очередь на открытие счета в «ВТБ Шанхай» растянулась на три—четыре месяца, из-за чего банк отправляет списки в китайский филиал лишь раз в месяц.

РБК направил запрос в пресс-службу ВТБ.

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Андрей Костин

В июле газета со ссылкой на генерального директора АО «Первая группа», члена генсовета «Деловой России» Алексея Порошина сообщала, что ряд китайских банков начали делить юани на «чистые» и «грязные». Последними они считают ту валюту, которая имеет «российский след». До этого импортеры пожаловались, что приблизительно с 20 июня платежи, отправленные в Китай через шанхайский филиал ВТБ, перестали доходить местным контрагентам.

Руководитель службы поддержки и развития внешнеэкономической деятельности ВТБ Галина Олейникова в августе говорила, что «ВТБ Шанхай» продолжает открывать счета и проводить платежи в Китае без задержек. «Возникают, конечно, у ряда банков вопросы, но большая часть банков по-прежнему платежи принимает, и мы эти банки рекомендуем своим клиентам», — отмечала Олейникова.

«ВТБ Шанхай» способен взять на себя функцию основного расчетного банка в юанях в торговых операциях с Китаем, заявлял глава ВТБ Андрей Костин весной.

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