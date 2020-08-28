ЦБ предложил разрешить форекс-дилерам торговать не только валютой

Банк России разработал законопроект, разрешающий форекс-дилерам заключать с клиентами контракты на нефть, золото и ценные бумаги. Сейчас они предлагают только валютные инструменты и проигрывают конкуренцию зарубежным брокерам

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Центральным банком разработан законопроект, расширяющий инструментарий российских лицензированных форекс-дилеров — они смогут предлагать клиентам договоры на изменение цен золота, нефти и ценных бумаг. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке. Сейчас такие услуги недоступны, и российские компании заметно проигрывают в этом иностранным форекс-дилерам, жалуются участники рынка.

Как устроен рынок Forex в России Форекс-дилеры предлагают физическим лицам производные финансовые инструменты на валюту или валютные пары на международном внебиржевом валютном рынке Forex, клиенты могут играть и на заемные деньги. В России действуют четыре лицензированные компании: «Альфа-Форекс», «ВТБ Форекс», «ПСБ-Форекс» и «Финам Форекс» (все — члены Ассоциации форекс-дилеров). Большинство россиян, играющих на рынке, обращаются к услугам иностранных компаний, не имеющих лицензии ЦБ. В конце 2018 года ЦБ отозвал лицензии у пяти крупнейших игроков, указав на то, что они действовали недобросовестно, используя российские «дочки» для привлечения россиян в зарубежные структуры в офшорах, не подпадающие под контроль регулятора. Сейчас рынок Forex в России регулируется законом о рынке ценных бумаг, который устанавливает, что деятельность форекс-дилеров подразумевает заключение с физическими лицами производных финансовых инструментов, по которым обязанность сторон зависит от изменения курса валюты или валютных пар. Соотношение обеспечения, которое предоставит клиент форекс-дилера, и его обязательств (речь идет о торгах с «плечом») не может быть меньше 1 к 50.

Предложения ЦБ

В новом законопроекте предлагается разрешить форекс-дилерам заключать с клиентами договоры, предметом которых являются ценные бумаги, товары и драгоценные металлы. Речь идет о контрактах на разницу в стоимости ценных бумаг и различных товаров (CFD, договор между продавцом и покупателем о передаче разницы между текущей стоимостью ценной бумаги и ее стоимостью на конец действия договора).