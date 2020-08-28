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ЦБ предложил разрешить форекс-дилерам торговать не только валютой

Банк России разработал законопроект, разрешающий форекс-дилерам заключать с клиентами контракты на нефть, золото и ценные бумаги. Сейчас они предлагают только валютные инструменты и проигрывают конкуренцию зарубежным брокерам
Фото: Dimas Ardian / Bloomberg
Фото: Dimas Ardian / Bloomberg

Центральным банком разработан законопроект, расширяющий инструментарий российских лицензированных форекс-дилеров — они смогут предлагать клиентам договоры на изменение цен золота, нефти и ценных бумаг. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке. Сейчас такие услуги недоступны, и российские компании заметно проигрывают в этом иностранным форекс-дилерам, жалуются участники рынка.

Как устроен рынок Forex в России

Форекс-дилеры предлагают физическим лицам производные финансовые инструменты на валюту или валютные пары на международном внебиржевом валютном рынке Forex, клиенты могут играть и на заемные деньги. В России действуют четыре лицензированные компании: «Альфа-Форекс», «ВТБ Форекс», «ПСБ-Форекс» и «Финам Форекс» (все — члены Ассоциации форекс-дилеров).

Большинство россиян, играющих на рынке, обращаются к услугам иностранных компаний, не имеющих лицензии ЦБ. В конце 2018 года ЦБ отозвал лицензии у пяти крупнейших игроков, указав на то, что они действовали недобросовестно, используя российские «дочки» для привлечения россиян в зарубежные структуры в офшорах, не подпадающие под контроль регулятора.

Сейчас рынок Forex в России регулируется законом о рынке ценных бумаг, который устанавливает, что деятельность форекс-дилеров подразумевает заключение с физическими лицами производных финансовых инструментов, по которым обязанность сторон зависит от изменения курса валюты или валютных пар. Соотношение обеспечения, которое предоставит клиент форекс-дилера, и его обязательств (речь идет о торгах с «плечом») не может быть меньше 1 к 50.

Предложения ЦБ

В новом законопроекте предлагается разрешить форекс-дилерам заключать с клиентами договоры, предметом которых являются ценные бумаги, товары и драгоценные металлы. Речь идет о контрактах на разницу в стоимости ценных бумаг и различных товаров (CFD, договор между продавцом и покупателем о передаче разницы между текущей стоимостью ценной бумаги и ее стоимостью на конец действия договора).

ЦБ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс
Финансы
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Ранее о планах разрешить форекс-дилерам торговать CFD на ценные бумаги говорил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов. «В российском поле мы предполагаем расширить номенклатуру форекс-дилеров. Сейчас они делают контракты только на иностранную валюту. Мы предполагаем расширить эту номенклатуру, в том числе чтобы там появились и ценные бумаги», — отмечал он.

Помимо этого ЦБ в законопроекте хочет разрешить форекс-дилерам заключать с юрлицами от своего имени и за свой счет договоры хеджирования для уменьшения убытков, возникающих из договоров с физическими лицами. Документом также предлагается сократить максимальный размер плеча до 30 к 1, вместо 50 к 1, то есть размер заемных средств для торговли не сможет более чем в 30 раз превышать собственные средства клиента.

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ЦБ еще в 2017 году подготовил доклад о совершенствовании регулирования дилерской деятельности, напомнил РБК представитель Банка России. «В настоящее время с учетом результатов его публичного обсуждения с участниками рынка ведется разработка изменений в закон «О рынке ценных бумаг». Пока эта работа не завершена, дополнительные комментарии преждевременны», — добавил он.

Чем недоволен рынок

Иностранные форекс-дилеры до сих пор пользуются преимуществом, потому что за рубежом ценные бумаги, драгоценные металлы и сырье для их клиентов находятся в свободном доступе, рассказал журналистам глава АФД Евгений Машаров. «Мы поддержали разработку законопроекта и будем поддерживать его принятие», — сказал Машаров.

«Клиент обращается к нам, видит, что он не может торговать нефтью, золотом, но может торговать норвежской кроной. Если это будет разрешено, будет больше клиентов», — сказал журналистам управляющий директор «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов. Пока клиенты могут только «посмотреть» на котировки металлов, нефти и акций, но не могут проводить с ними операции, пожаловался он. По данным АФД на второй квартал 2020 года, всего у российских форекс-дилеров 19 тыс. клиентов, за три месяца они заключили 933 тыс. сделок на 1,36 трлн руб. Количество клиентов из России у иностранных брокеров оценивается в 500 тыс.

«У нас остается мало лицензированных форекс-участников, видимо, им добавляется инструментарий, чтобы сохранить клиентскую базу. Конечно, какую-то базу это привлечет, но я не думаю, что клиенты, которые годами пользуются услугами зарубежных брокеров, сразу перейдут в Россию», — сказал РБК младший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Чернов.

Автор: Павел Казарновский
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