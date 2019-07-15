Предсказывавший рост рубля экономист спрогнозировал его падение

Польский аналитик Ярослав Косатый оказался наибольшим пессимистом и предсказал, что рубль подешевеет на 9%. Ранее он предсказал рост российской валюты во втором квартале

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ярослав Косатый оказался наибольшим пессимистом среди аналитиков. Он считает, что до конца года российская валюта подешевеет на 9%.

Валютный стратег крупнейшего польского банка PKO Ярослав Косатый считает, что во второй половине года рубль ждет длительное падение, сообщает Bloomberg. Специалист, который наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару во втором квартале, считает, что до конца декабря рубль подешевеет на 9%, в результате чего доллар будет стоить порядка 69 руб.

Косатый считает, что падению рубля будет способствовать смягчение монетарной политики Банка России. Помимо этого эксперт считает, что на курс российской валюты перестанет влиять эффект от спроса нерезидентов на облигации федерального займа.

Он предполагает, что снижение базовой ставки ФРС США не сможет компенсировать негатив от снижения ставки ЦБ. Косатый считает, что снижения будет два: на 25 или даже на 50 базисных пунктов.

Из 19 аналитиков, опрошенных Bloomberg, прогноз польского финансиста наиболее пессимистичен. В среднем эксперты уверены, что курс рубля к концу года снизится, но падение будет не столь сильным, а доллар в декабре будет стоить примерно 65 руб.

Факторами нестабильности, которые могут влиять на рубль, эксперты называют торговый конфликт между США и Китаем, а также нестабильность в зоне евро.