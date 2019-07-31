Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Если раньше кредитная организация рассчитывала, что в 2020-м году средний курс рубля по отношению к американской валюте составит 69 руб. за доллар, то теперь банк скорректировал его до 65 руб.

Фото: Яна Кроилова / РИА Новости

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на следующий год с 69 до 65 руб. за доллар. Об этом свидетельствуют данные из материалов (*.pdf) кредитной организации.

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля до конца этого года составит 64,5 руб. за доллар. В декабре прошлого года этот прогноз был на уровне 68,5 руб.

Помимо курса рубля банк скорректировал прогноз по инфляции на конец года с 4,8 до 4,2%. На 2020–2021 годы — 4%, как и было раньше. Изменились ожидания Сбербанка и по ключевой ставке — 7% к концу 2019-го и 6,75% к концу 2021-го (7,5 и 7% в более раннем прогнозе соответственно). Также изменились ожидания Сбербанка относительно цен на нефть марки Urals — $64 за баррель в 2019 году и $62 за баррель в 2020–2021 годах.

До этого, в середине июля, банк также улучшал прогноз по курсу национальной валюты на 2019 год: до 62 руб. за доллар на третий квартал и до 63 руб. — на четвертый квартал. Предыдущий прогноз был на уровне 65 и 66 руб. за доллар соответственно. Ключевую роль для изменения прогноза тогда сыграло изменение внешнего фона, говорил начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик. По его словам, внешний фон улучшился в связи с риторикой ФРС, перспективой снижения ставок в США и смягчения денежно-кредитной политики американского регулятора. В совокупности эти факторы позитивно сказываются на валютах развивающихся рынков.