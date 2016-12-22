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Сбербанк назвал небезопасные для использования банковских карт страны
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Сбербанк назвал небезопасные для использования банковских карт страны
Финансы, 08:41
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Сбербанк назвал небезопасные для использования банковских карт страны
Тщательнее всего за банковскими картами российским туристам нужно следить в странах Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, считают эксперты Сбербанка. Безопаснее всего картами расплачиваться в крупных торговых сетях
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Самое большое число краж денег с банковских карт россиян, которые отправляются в отпуск в другие страны, происходит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки. Об этом «РИА Новости» сообщили в Сбербанке.

Это объясняется тем, что целый ряд стран в этих регионах еще не перешли на выпуск и обслуживание карт, которые оснащены микропроцессором — чипом. «Как раз в них и происходит большинство случаев компрометации карт», — сообщили эксперты банка.

При этом самым распространенным способом кражи денег является использование скимминговых устройств — то есть устройств, которые позволяют получить данные о карте, а затем изготовить ее дубликат. Наибольшая опасность столкнуться со скиммингом — в небольших торговых точках или в банкоматах, а наименьшая — в магазинах крупный торговых сетей, рассказали специалисты.

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Кроме того, путешественники из России часто теряют сами карты и пин-коды от нее, что также приводит к краже средств.

Для того, чтобы обезопасить свои банковские данные, эксперты Сбербанка рекомендуют туристам при оплате товаров и услуг картой обращать внимание на действия продавца, не оставлять ее вне поля зрения и не передавать третьим лицам, а также соблюдать стандартные правил безопасности — не сообщать и показывать никому пин-код и CVV-код, указанный на обороте карты.

При пользовании банкоматами нужно убедиться, что на клавиатуре и в месте для приема карт нет дополнительных устройств.

«Обращайте внимание на неисправности и повреждения — например, на неровно установленную клавиатуру. Если что-то вызвало подозрения, не пользуйтесь этим банкоматом», — рекомендуют специалисты. При потере карты необходимо сразу связаться с банком и заблокировать карту.

В марте 2017 года Центробанк сообщил, что появился новый способ хищения денег через банкоматы — беспроводной. «Мы всегда, когда говорили о скимминге, отмечали, что злоумышленник должен поставить что-то на банкомат, теперь новая технология появилась, беспроводная», — рассказал заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев на XIX Всероссийской банковской конференции. По его словам, беспроводное устройство злоумышленники устанавливают рядом с банкоматом. 

Автор: Наталья Демченко.
Теги: «Сбербанк» , банковские карты , безопасность , туристы
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