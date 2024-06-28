ЦБ ужесточит требования к банкам по связям с крупнейшими клиентами

ЦБ с 2025 года ужесточит для банков требования по соблюдению рисков концентрации на крупных заемщиках и связанных сторонах. Регулятору не нравится зависимость кредиторов от финансовой устойчивости «национальных чемпионов»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С начала 2025 года ЦБ начнет ужесточать требования для российских банков по расчету риска концентрации на крупнейших заемщиках, говорится в докладе Банка России, опубликованном для общественного обсуждения. В нем представлена стратегия по изменению подхода к регулированию такого риска на ближайшие пять лет, до 2030 года. В течение этого срока предполагается сворачивание послаблений для банков в части кредитования крупнейших корпоративных клиентов, смена ключевых нормативов, ограничивающих риски концентрации, а также создание нового Фонда поддержки банковского сектора (ФПБС).

Цель реформы — снизить сфокусированность кредиторов на работе с группами крупных и связанных между собой заемщиков и их зависимость от финансового положения таких клиентов. РБК разбирался, какие новеллы для банков предлагает ЦБ.

Почему риски концентрации банков на крупнейших заемщиках так опасны для России

Как отмечается в докладе ЦБ, риск концентрации банковского сектора на крупнейших клиентах — «исторически сложная тема» и по сути проблемная зона в регулировании кредитных организации. Банк России выделяет несколько причин, почему так сложилось:

Российские крупные компании больше банков по активам

Первая корпорация в стране по величине активов лишь в 1,7 раза меньше крупнейшего банка, сопоставима со вторым по размеру игроком и вдвое больше третьего, приводит пример ЦБ.

«Совокупный долг трех крупнейших заемщиков сопоставим с капиталом всего сектора (за исключением малокредитующих банков)», — подчеркивает регулятор.

При этом крупные компании предпочитают банковское финансирование выпуску облигаций или привлечению средств через размещение акций. Это дешевле с точки зрения ставок, емкость рынка капитала в России недостаточная для предоставления средств ведущим компаниям, а связь заемщиков с крупнейшими кредиторами более тесная, поясняет ЦБ. Регулятор подчеркивает, что даже «национальные чемпионы» — крупные компании с высокими кредитными рейтингами — не застрахованы от дефолтов.

Переток спроса на финансирование из-за санкций

С начала 2000-х годов российский бизнес предпочитал привлекать финансирование за рубежом: с 2003 по 2013 гг. внешний долг компаний вырос более чем в восемь раз — с $54 до $436 млрд, отмечается в докладе. Первые западные секторальные санкции в 2014 году привели к слому этой тенденции — некоторые крупные компании оказались отрезаны от привлечения капитала на иностранных рынках и, кроме того, были вынуждены рефинасировать долги в валюте уже в российских банках. В 2022 году, после начала военной операции России на Украине и серьезного ужесточения санкций, проблема усугубилась: за последние два года Россией бизнес погасил примерно 40% оставшегося внешнего долга (около $121 млрд руб.), отчасти заместив его кредитами в крупнейших банках.

Изъяны в регулировании

Российские банки годами живут с льготами по нормативам концентрации. Экономические кризисы и ухудшение геополитического фона требовали от ЦБ неоднократного введения временных и индивидуальных послаблений для банков и заемщиков, что привело к росту концентрации, признает ЦБ. Он приводит в пример существующее право банков использовать сниженные риск-веса по кредитам компаниям под адресными санкциями без объединения отдельных заемщиков в группу связанных лиц (ГСЗ), а также возможность не связывать в одну группу «дочки» госкорпораций и компаний–исполнителей гособоронзаказа.

Банк России также констатировал, что текущее регулирование «имеет изъяны» и позволяет банкам наращивать концентрацию на крупнейших клиентах в обход нормативов. Например, участники рынка могут структурировать кредиты компаниям через сделки репо с залогом их же облигаций. Это «содержательно противоречит базовым принципам корпоративных финансов и регулирования, но формально позволяет снижать риск‐вес в расчете нормативов концентрации», подчеркивает ЦБ.

Высокая толерантность отдельных банков к риску концентрации

ЦБ называет эту причину роста кредитной сфокусированности банков на крупных клиентах «субъективной». Зачастую и заемщики, и кредиторы заинтересованы в поддержании тесных финансовых связей.

«В отдельных случаях корпорациям может быть удобнее и дешевле привлекать кредиты в связанных или зависимых банках, притом что те не могут им отказать, хотя и берут на себя повышенные риски. Некоторые банки сами не стремятся снижать риски, желая удержать крупных корпоративных клиентов, на комплексном обслуживании которых получают значительный доход», — отмечается в докладе.

Сейчас все российские банки формально соблюдают нормативы концентрации, но реальная экономическая экспозиций некоторых банков на отдельные группы заемщиков «неприемлемо высока». «Банки злоупотребляют послаблениями, а также используют регуляторный арбитраж», — подчеркивает ЦБ.

Как ЦБ намерен решать проблему концентрации

Согласно докладу, Банк России планирует постепенно донастроить для кредитных организаций два норматива концентрации (Н6 и Н25), ввести новый норматив (Н30) и отменить норматив Н21. Параллельно для банков будут создаваться «экономические стимулы» для распределения рисков концентрации, будет внедрен новый подход для банков-нарушителей таких нормативов, а также создан фонд для покрытия рисков кредитной концентрации отдельных банков.

Что нужно знать об основных нормативах концентрации Н6 — ограничивает максимальный размер риска банка на одного заемщика или группу связанных заемщиков (ГСЗ). Рассчитывается как отношение всех обязательств такого конгломерата клиентов перед банком (кредиты учитываются с определенными коэффициентами или риск-весами) к его совокупному капиталу. Норматив не должен превышать 25% от капитала. Н21 — то же самое, что Н6, но для банковской группы. Н25 — ограничивает кредитование заемщиков, связанных с банком. Это так называемые «связанные стороны» — дочерние структуры, акционеры или их сторонние бизнесы. Направлен на предотвращение вывода капитала из банка через кредиты собственникам и руководителям банков. Связанность оценивается на основе мотивированного суждения. Лимит — 20% от капитала.

Перестройка правил будет разбита на три этапа:

С 1 января 2025 года ЦБ свернет имеющиеся санкционные послабления, которые касаются нормативов концентрации Н6 и Н21.

Например, сейчас банкам разрешается, во-первых, не квалифицировать заемщиков, попавших под ограничения, как связанных, а во-вторых использовать пониженный риск-вес (50%) по кредитам таким клиентам. С середины 2025 года закончится срок действия еще одной льготы — банки не смогут применять 50%-ный риск-вес по корпоративным ссудам на сумму от 10 млрд руб., выданным в течение кризисного 2022 года.

С 2026 года Банк России введет для участников рынка новый норматив концентрации — Н30 и отменит Н21. Он как и Н21 должен будет рассчитываться не на банк, а на группу (консолидированная основа), но базой лимита будет основной капитал, а не совокупный (первый меньше второго). Кроме того, изменятся принципы, по которым оценивается взаимосвязь заемщиков — появится новый критерий контроля, а также критерий экономической взаимосвязанности. Н30 будет учитывать не только кредиты, выданные ГСЗ, но и экспозицию банков на ценные бумаги этих заемщиков, находящиеся в залоге. Лимит по нормативу будет ужесточаться постепенно — с 65% от основного капитала группы в 2026 году до 25% с 2031 года.

Тогда же ЦБ изменит для банков норматив Н25, касающийся максимального размера риска на заемщиков, связанных с самим кредитором. К связанным сторонам начнут относить не только «дочки» банков, но и «сестринские» структуры, которые находятся под значительным контролем или влиянием акционеров, компании, подконтрольные родственникам банкиров, а также структуры, финансирующие небанковской бизнес акционеров банка.

Кроме того, с 2026 года изменится подход к наказанию участников рынка за незначительные нарушения нормативов концентрации — при повышении лимитов банки будут попадать в «оранжевую зону». За это им не будет грозить отзыв лицензии, но придется платить повышенные страховые взносы. Это будут отчисления в уже существующий Фонд страхования вкладов, а также в Фонда поддержки банковского сектора, который только планируется создать.

С 2028 года регулятор отменит последние льготы, которые применяются для кредитов к группам связанных заемщиков из числа госкомпаний с выручкой более 2% ВВП.

На какой эффект рассчитывает ЦБ

Как отмечается в докладе, регулирование будет обновляться постепенно, чтобы «банковский сектор сохранял потенциал кредитования крупнейших компаний». По оценкам ЦБ, сейчас с учетом действующих нормативов и послаблений предельный объем кредитов, который может быть выдан банками группам связанных заемщиков, составляет 7,4 трлн руб.

После отмены льгот в конце этого года он снизится до 5,7 трлн руб., если речь идет о ссудах заемщикам инвесткласса (компании, чьи ценные бумаги включены в котировальный список биржи) или 3,7 трлн руб. для прочих юрлиц.

«Уже сейчас долг мог бы быть комфортно распределен между банками без нарушения нормативов. Но для его перераспределения внутри сектора нужно время», — объясняет ЦБ. По расчетам регулятора, за счет перестройки нормативов, обновления регулирования и органического роста капитала к концу 2030 года лимит возможного кредитования групп связанных заемщиков вырастет для банков до прежних 7,4 трлн руб. при жесткой оценке или до 11,9 трлн руб. с учетом «оранжевой зоны».

Как будет устроен новый Фонд поддержки банковского сектора

По задумке ЦБ, Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС) может способствовать снижению рисков концентрации в секторе. Он будет предоставлять на платной основе поручительства игрокам по кредитам, которые те выдали крупным заемщикам с высоким рейтингом, если это привело к приближению нормативов концентрации банков к предельно допустимым значениям (верхняя граница «оранжевой зоны»). Иными словами, задача ФБПС — покрывать уже существующие избыточные кредитные риски банков.

Но фонд при этом будет наполняться за счет отчислений участников рынка за попадание в «оранжевую зону» из-за незначительных нарушений нормативов концентрации. Еще один источник — плата банков за поручительства, предоставляемые самим фондом. Таким образом, фонд будет одновременно мотивировать игроков снижать риски концентрации на крупных заемщиков, чтобы не платить отчисления. Регулятор допускает, что в фонд можно будет направить какую-то часть средств из уже существующего Фонда страхования вкладов.

Целевой объем капитала ФПБС — около 500 млрд руб. Из них 150-200 млрд руб. будет выделено из собственного капитала банков к концу 2030 года.