Центробанк разъяснил расчеты о влиянии потребкредитов на рост экономики

Чтобы решить проблемы низкого роста экономики, необходимы структурные реформы и улучшение бизнес-климата, считает регулятор. С выводами Центробанка о причинах роста ВВП поспорил министр экономики Максим Орешкин

Здание ЦБ (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Замедление экономического роста в первом квартале года было «во многом» вызвано повышением ставки налога на добавленную стоимость, а также негативной динамикой внешнего спроса из-за замедления темпов мировой экономики и других причин, сообщил РБК представитель Центрального банка.

«На этом фоне оцененный нами через кредитный импульс вклада потребкредитования в динамику ВВП выглядит сопоставимым с самой цифрой роста экономики в первом квартале», — сказал он.

В ЦБ добавили, что потребительские кредиты — значимый, но не самый важный источник финансирования потребления и не является единственным показателем, влияющим на динамику ВВП. Проблемы низкого роста экономики носят структурный характер, и их нельзя решить мерами денежно-кредитной политики, отметил представитель ЦБ. «Структурные проблемы требуют проведения структурных реформ, улучшения бизнес-климата, повышения предсказуемости условий ведения бизнеса, улучшения качества государственного управления», — заявил он.

Регулятор ранее выпустил аналитический доклад, в котором утверждалось, рост ВВП в первом квартале мог бы оказаться нулевым, если бы не необеспеченные потребительские кредиты. В докладе говорилось о кредитном импульсе, который показывает, как менялся объем первичных транзакций, профинансированный за счет новых кредитов. Министр экономического развития Максим Орешкин с такой трактовкой не согласился.