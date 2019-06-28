Фонд Калви оказался в меньшинстве в совете директоров «Восточного»

После получения контроля в банке «Восточный» «Финвижн» Артема Аветисяна и его бизнес-партнеры добились избрания совета директоров, в котором у них есть большинство. К процедуре избрания есть претензии у каждой из сторон

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

«Финвижн» Артема Аветисяна и его бизнес-партнеры получили большинство в совете директоров банка «Восточный», теперь они представлены пятью директорами из девяти возможных, следует из их заявлений, поступивших в РБК. Фонд Baring Vostok намерен оспаривать это в судах. Предыдущий состав совета директоров предполагал схему, в которой были по четыре представителя от каждой из сторон и один независимый директор.

На прошлой неделе «Финвижн» исполнила опцион на 9,99% акций «Восточного», которые держала Evison, заплатив за них 750 млн руб. Благодаря этому компания Аветисяна и его партнеры по бизнесу — миноритарии «Восточного» Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — получили контроль (больше 50%) в банке. В понедельник, 24 июня, «Финвижн» добилась от суда признания за ней права голосовать опционными акциями. Это было необходимо, так как реестр акционеров к годовому общему собранию (ГОСА) закрылся еще до исполнения опциона.

Baring Vostok считает, что в результате проведения собрания акционеров был сформирован «нелегитимный орган управления банка». Фонд в январе утвердил список из девяти кандидатов в совет директоров, четверо из них проходят по уголовному делу по подозрению в мошенничестве — основатель Baring Vostok Майкл Калви и партнеры фонда Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль и Иван Зюзин. Еще один кандидат — независимый директор Николай Варма — весной вышел из совета директоров и отозвал свое согласие на избрание в совет директоров снова. Так поступили еще пять человек из списка кандидатов от инвестфонда, говорит его представитель.

Отказ от избрания в совет директоров обусловлен солидарностью с их коллегами, действующими членами совета директоров, которые арестованы по уголовному делу, сказал представитель фонда. «Дело Калви» было возбуждено после заявления Юсупова в ФСБ. По версии следователя, «Восточный» уступил кредит на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги фонда IFTG, которые стоили 600 тыс. руб. Сам Калви говорил, что акции стоили 3 млрд руб., а дело стало проявлением акционерного конфликта в банке.