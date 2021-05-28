Будут ли они вкладываться в экологическую и социальную повестку

Deloitte оценил готовность бизнеса и банков внедрять «зеленые» принципы Будут ли они вкладываться в экологическую и социальную повестку

Банки пока несильно осведомлены о том, чем важны инвесторам ESG-принципы, показало исследование Deloitte. А именно им придется продвигать это направление: бизнес вкладываться в устойчивое развитие и «зеленую» повестку еще не готов

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Более 80% российских банков не понимают, какая информация о ESG-направлении (Environmental, Social and Corporate Governance — окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление) наиболее важна для принятия решений инвесторами и кредиторами. Такой вывод содержится в исследовании «ESG банкинг в России», которое сделала консалтинговая компания Deloitte по заказу Ассоциации банков «Россия» (есть у РБК).

Deloitte проанализировала отчетность всех зарегистрированных в России банков (около 400) и провела глубинные интервью и онлайн-опросы топ-менеджеров около 30 крупнейших кредитных организаций.

По данным Deloitte, несмотря на невысокую общую осведомленность о ESG, интерес к этой теме растет. Банки фрагментарно внедряют принципы ESG в операционную деятельность. При этом, по мнению кредитных организаций, для полной интеграции ESG нужно доработать законодательство.

«Российский бизнес в большинстве своем не готов нести дополнительные издержки на внедрение стратегий устойчивого развития. Определять ESG-повестку в России в ближайшее время будут банки», — отмечается в отчете. Банки играют все более активную роль в развитии общей ESG-повестки во всех секторах в России, отмечает руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам России и СНГ «Делойт» Екатерина Трофимова.