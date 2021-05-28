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Финансы ,  
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Deloitte оценил готовность бизнеса и банков внедрять «зеленые» принципы

Будут ли они вкладываться в экологическую и социальную повестку
Банки пока несильно осведомлены о том, чем важны инвесторам ESG-принципы, показало исследование Deloitte. А именно им придется продвигать это направление: бизнес вкладываться в устойчивое развитие и «зеленую» повестку еще не готов
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Более 80% российских банков не понимают, какая информация о ESG-направлении (Environmental, Social and Corporate Governance — окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление) наиболее важна для принятия решений инвесторами и кредиторами. Такой вывод содержится в исследовании «ESG банкинг в России», которое сделала консалтинговая компания Deloitte по заказу Ассоциации банков «Россия» (есть у РБК).

Deloitte проанализировала отчетность всех зарегистрированных в России банков (около 400) и провела глубинные интервью и онлайн-опросы топ-менеджеров около 30 крупнейших кредитных организаций.

По данным Deloitte, несмотря на невысокую общую осведомленность о ESG, интерес к этой теме растет. Банки фрагментарно внедряют принципы ESG в операционную деятельность. При этом, по мнению кредитных организаций, для полной интеграции ESG нужно доработать законодательство.

«Российский бизнес в большинстве своем не готов нести дополнительные издержки на внедрение стратегий устойчивого развития. Определять ESG-повестку в России в ближайшее время будут банки», — отмечается в отчете. Банки играют все более активную роль в развитии общей ESG-повестки во всех секторах в России, отмечает руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам России и СНГ «Делойт» Екатерина Трофимова.

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Финансы
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Зачем нужно ESG

Внедрение ESG-принципов в бизнес компании отражается на ее привлекательности для клиентов и инвесторов. Эти принципы предполагают защиту окружающей среды (например, управление отходами и снижение углеродных выбросов), социальной сферы (безопасности труда на производстве, соблюдение прав человека и т.д.), а также стандартов корпоративного управления (управление рисками, прозрачность закупок). Несоблюдение этих принципов может привести к репутационным и финансовым издержкам компании. Например, международное агентство MSCI ESG Research летом прошлого года снизило ESG-рейтинг «Норникеля» после инцидента с разливом топлива в Красноярском крае.

Банки начали обращать внимание на ESG для выдачи льготных кредитов. Например, Сбербанк выдал кредит АФК «Система» в ноябре 2020 года: в этом кредите процентная ставка привязана к выполнению требований об экологической политике и ответственном инвестировании. По оценкам Сбербанка, предприятиям может потребоваться $1 трлн кредитных средств до 2050 года, для того чтобы «полностью преодолеть углеродный след».

Интересны ли банкам «зеленые» принципы

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  • Только 10% банков применяют какие-либо ESG-практики, показало исследование Deloitte.
  • Менее 30% опрошенных банков считают, что климатические изменения будут влиять на финансовые результаты компании. Около 40% ожидают, что климатические изменения будут влиять на финансовые результаты через три года.
  • Только около 15% банков оценивают учет ESG-факторов в своей работе как существенный. Еще примерно 30% респондентов ожидают, что учет ESG-факторов в их работе будет существенным через три года.
  • Менее 5% банков учитывают некоторые ESG-индикаторы при оценке своих долгосрочных показателей эффективности.
  • Менее 15% банков считают, что обладают компетенциями для анализа ESG-рисков в полном объеме.
  • Примерно 20% банков считают, что в течение следующих трех лет существенно увеличится роль ESG-рейтингов для принятия решений инвесторами и кредиторами.
  • По мнению 45% кредитных организаций, необходимо создать стандартизированный подход для оценки социальных и экологических затрат и выгод, которые несет за собой внедрение ESG-принципов. Несколько банков сообщили о создании должности директора по устойчивому развитию.

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Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Почему сложно внедрять ESG-принципы

Продвижению ESG-банкинга в России препятствует ряд ограничений, которые могут привести к замедлению темпов развития экономики, перед которой стоят новые глобальные задачи. К локальным ограничениями авторы исследования относят:

  • высокую ресурсоориентированность российской экономики, не позволяющую осуществить быстрый переход без высоких финансовых затрат;
  • отсутствие комплексного госрегулирования по интеграции ESG-факторов в корпоративную деятельность банков;
  • отсутствие специализированных подходов к ESG-банкингу в контексте специфики российской экономики;
  • недостаток информированности среди участников рынка (как банков, так и заемщиков) о преимуществах интеграции ESG-принципов в бизнес-модели;
  • отсутствие единых стандартов выдачи «зеленых» кредитов.

Главная проблема в медленном развитии ESG-банкинга в России — это отсутствие комплексного государственного регулирования, которое пока формируется, считает вице-президент Ассоциации банков «Россия» Яна Епифанова: «Также есть ограничения и на международном уровне: отсутствие единого определения ESG, единой интерпретации ESG-рисков и методологии их сокращения».

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Бизнес
Фото:Артем Житенев / ТАСС

Как отмечает руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Игорь Коротецкий, в топ-20 банков уровень осведомленности об ESG гораздо выше: сначала новый тренд внедряют крупные игроки, а затем все остальные. «Наш опыт общения с банками из первой десятки говорит о том, что они достаточно глубоко погружены в тематику данных вопросов», — добавил Коротецкий.

Перспективы ESG в банках

По мнению Трофимовой, скорость, устойчивость и глубина интеграции ESG-факторов в банковский бизнес будет зависеть от регулирования и господдержки этой сферы.

Ускорить это развитие может введение в 2023 году европейской системы трансграничного углеродного регулирования, считает Епифанова. По оценкам Минприроды, ущерб от его введения для российских компаний может превысить €3 млрд в год. На банковскую ESG-повестку в России также повлияют инициативы администрации президента США и Европейского центрального банка по интеграции оценки климатических и экологических рисков в банковские инвестиционные и кредитные процессы, добавляет Коротецкий.

Наиболее активно ESG-практики сегодня в России внедряют лишь крупнейшие банки, а также банки, ориентированные на иностранных инвесторов (как в части долговых выпусков, так и в части их присутствия в капитале), поэтому результаты исследования действительно могут отражать реальную картину развития ESG-направления в российском финансовом секторе, соглашается начальник управления устойчивого развития Московского кредитного банка (МКБ) Елена Финашина. Они видят «большую картинку» ESG-ландшафта в России, отмечает руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексей Иевлев: активно идет развитие и продвижение продуктов ответственного финансирования, на рынке растет число и объем «зеленых» сделок. «Продвижению этой темы способствовали бы стимулирующие меры, которые банки на данный момент обсуждают с правительством России и ЦБ», — добавляет представитель ВТБ.

Чтобы проекты с низким уровнем выбросов углерода стали приоритетными и для российских инвесторов, необходимо принятие единой шкалы и методологии ESG-рейтингов, а также экономическая мотивация инвесторов на уровне регулирования и законодательства, добавляет предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев: «Например, налоговые льготы, пониженные коэффициенты риска при расчете нормативов достаточности, а также дополнительные механизмы снижения нагрузки на капитал для таких инвестиций».

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Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

ESG — в целом новый тренд для России, который стал активно набирать обороты только в 2020 году, говорит первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. По его мнению, в течение трех лет ESG из молодого для России тренда превратится в экономически необходимое условие выживания бизнеса, а до конца 2021 года в той или иной степени о ESG будут осведомлены 100% российских банков. Осведомленность банков об ESG повысится на горизонте одного-двух лет, соглашается зампред Россельхозбанка Анна Кузнецова.

«Уже сейчас в Европе активно готовятся к переходу на низкоуглеродную экономику, вводится трансграничное углеродное регулирование. Если российские экспортеры не начнут готовиться к этому переходу тоже, через некоторое время они могут столкнуться с дополнительными ограничениями на доступ к зарубежным рынкам», — предупреждает Ведяхин.

Автор
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Банки кредиты
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