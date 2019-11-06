В агентстве АКРА второй раз за год сменился гендиректор

В агентстве АКРА второй раз за год сменился гендиректор

В рейтинговом агентстве АКРА вновь сменился гендиректор. Пришедший на смену Екатерине Трофимовой Игорь Зелезецкий проработал в статусе врио меньше года, его сменил Максим Богдашкин

Совет директоров Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) назначил генеральным директором Максима Богдашкина. Об этом говорится в сообщении агентства.

Вторая смена руководства Гендиректором АКРА с момента его основания в 2015 году была Екатерина Трофимова, до этого работавшая в S&P и Газпромбанке. Но в январе 2019 года агентство сообщило об уходе Трофимовой и назначении врио гендиректора Игоря Зелезецкого, который до этого занимал должность управляющего директора группы структурированного финансирования. Источники РБК говорили, что в руководстве АКРА возникли разногласия: Трофимова выступала за развитие нерейтинговых продуктов, а некоторые члены совета директоров и топ-менеджмента настаивали на увеличении финансирования основного бизнеса. Трофимова перешла на работу в Deloitte.

Зелезецкий и операционный директор АКРА Мария Мухина «приложат совместные усилия для обеспечения плавной смены руководства», говорится в релизе агентства. «Максим [Богдашкин] обладает успешным опытом руководства и практического взаимодействия с органами государственной власти и финансовыми организациями в регионе», — охарактеризовал нового главу агентства председатель совета директоров АКРА Карл Йоханссон.

В сообщении не приводятся причины, по которым агентство поменяло руководителя. Два сотрудника АКРА рассказали РБК, что в ходе представления Богдашкина персоналу агентства также не объяснили, с чем связана смена гендиректора. Зелезецкий на собрании не присутствовал. В релизе АКРА не уточняется, остается ли он работать в агентстве, не сообщили об этом и сотрудникам, говорят собеседники РБК. Зелезецкий не ответил на звонок, РБК направил запрос в АКРА.

По словам Богдашкина, которые приводит АКРА, приоритетами для агентства останутся «удовлетворение нужд инвесторов, эмитентов и остальных заинтересованных в наших услугах сторон, а также обеспечение рынка качественной кредитной аналитикой и создание долгосрочной ценности». До АКРА Богдашкин работал в консалтинговых компаниях Boston Consulting Group и Oliver Wyman, еще раньше — аналитиком в должности младшего вице-президента в рейтинговом агентстве Moody’s Investors Services, где занимался кредитным рейтинговым анализом эмитентов из России и стран Европы, Ближнего Востока и Африки.