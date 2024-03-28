Глава BlackRock предупредил о потерянном десятилетии в США из-за долгов

Госдолг США может привести к кризису, схожему с «потерянным десятилетием» в Японии, считает глава BlackRock. Он призвал власти не рассчитывать на инвесторов при покрытии бюджетного дефицита. Сейчас госдолг страны достиг $34 трлн

Ларри Финк (Фото: Thos Robinson / Getty Images)

Растущий «как снежный ком» госдолг США — $34 трлн — ведет страну к кризису, подобному «потерянному десятилетию» в Японии, заявил глава инвестфонда BlackRock Ларри Финк в своем ежегодном письме инвесторам и топ-менеджерам, передает Fortune.

«Ситуация наиболее острая на моей памяти, — заявил он. — Существует плохой сценарий, при котором американская экономика начнет напоминать японскую в конце 1990-х и начале 2000-х, когда долг превышал ВВП и приводил к периодам жесткой экономии и застоя».

Финк, в частности, предупредил, что недавнее повышение доходности казначейских облигаций США на 3 п.п. (до 4%) говорит о долгосрочных инфляционных ожиданиях и риске резкого роста процентных ставок ФРС и потребует дополнительный $1 трлн только процентных выплат в течение следующих десяти лет.

«В США с высоким уровнем долга также будет намного сложнее бороться с инфляцией, поскольку денежно-кредитные власти не смогут повысить ставки без существенного увеличения и без того неприемлемого счета за обслуживание долга», — считает Финк.

По его словам, госдолг США растет со скорость $1 трлн примерно в 100 дней, что оказывает негативное влияние на потребительские цены. Этим Финк объяснил рекордно высокий уровень цен на золото и биткоин, которые, по его словам, считаются «средствами защиты от инфляции». Он добавил, что власти не могут всегда полагаться на покрытие бюджетного дефицита инвесторами.

Профицит бюджета США был зафиксирован при президентстве Билла Клинтона с 1998 по 2001 финансовый год. Однако позднее расходы вышли из-под контроля, госдолг вырос на $26 трлн из-за «дорогостоящих войн, высоких необеспеченных налоговых льгот» и борьбы со «сдувающимися пузырями активов», пишет Fortune.