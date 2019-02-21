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ВЭБ реформирует свою лизинговую компанию под майский указ
ВЭБ одобрил реформу своего лизингового бизнеса. В рамках новой стратегии его «дочка» отдаст конкурентам свою долю на рынке лизинга автомобилей, чтобы заняться проектами в экономике городов — автобусами, электричками и ЖКХ
Фото: вэб.рф

Госкорпорация ВЭБ.РФ реформирует свой лизинговый бизнес под новые задачи, которые во многом совпадают с целями майского указа: «ВЭБ-Лизинг» откажется от розничного портфеля, в частности лизинга автомобилей, в пользу проектов в сфере экономики городов, рассказал РБК гендиректор «ВЭБ-Лизинга» Артем Довлатов. Одновременно компания продолжит заниматься лизинговыми проектами в отечественном машиностроении, судостроении и авиастроении.

Новая концепция развития «ВЭБ-Лизинга» была утверждена на наблюдательном совете госкорпорации в конце прошлого года, официально об этом не сообщалось. Согласно концепции к 2024 году лизинговая компания намерена нарастить свой портфель до 500 млрд руб., отметил гендиректор.

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», на 1 января 2019 года «ВЭБ-Лизинг» занимает в России четвертое место с портфелем 374 млрд руб. (сумма платежей по договорам лизинга). Это около 10% от всего объема рынка (4 трлн руб.) за 2018 год.

Города вместо автомобилей

Лизинговый портфель ВЭБа по легковым и грузовым автомобилям составляет почти 40 млрд руб., а его доля на рынке 5,9%, оценил директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов.

«ВЭБ-Лизинг» не намерен продавать розничный портфель, а просто не будет его наращивать, отметил Довлатов. Процесс выгашивания портфеля, по его словам, может занять 2,5–2,6 года. «На сегодняшний день мы просто спокойно замещаем розничный портфель теми проектами, которые вписываются в стратегию «ВЭБ-Лизинга», — объяснил он.

Речь идет о теме развития городов, которая стала после прихода в ВЭБ Игоря Шувалова одним из основных направлений деятельности госкорпорации. ВЭБ займется лизингом общественного и городского транспорта, пригородных электричек, оборудования для котельных, дорожной и строительной спецтехники. «Городская экономика [в лизинге] к 2024 году потенциально сможет по своему объему заместить весь розничный портфель», — считает Довлатов.

У «ВЭБ-Лизинга» уже есть действующие проекты в сфере городской экономики — например, поставка десяти электричек для Центральной пригородной пассажирской компании, пять из них уже куплены у Демиховского машиностроительного завода и переданы ЦППК.

После погашения договоров по автолизингу в ВЭБе клиентам придется обращаться к другим лизинговым компаниям, так как ВЭБ не сможет им предложить таких услуг, объясняет Руслан Коршунов. «Есть лизинговые структуры, которые будут очень рады заполучить хотя бы часть доли «ВЭБ-Лизинга» на розничном рынке», — говорит замдиректора в группе рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Крупнейшие игроки на этом рынке — «Европлан» группы «Сафмар» Саида Гуцериева (портфель — 77 млрд руб.), «Сбербанк Лизинг» (55 млрд руб., специализируется на грузовиках) и «ВТБ-Лизинг» (53 млрд руб.).

Переориентация «ВЭБ-Лизинга» связана с изменением стратегии ВЭБ.РФ, которая была уточнена летом. Госкорпорация сосредоточится на организации проектного финансирования, а основными направлениями работы станут отрасли, обозначенные как приоритетные в майском указе президента. «Майский указ является в принципе основой стратегии «ВЭБ-Лизинга», безусловно, это важнейший для нас документ, как и для всей группы ВЭБ.​РФ», — говорит Довлатов. Стратегия развития ВЭБ-Лизинга также предполагает организационную интеграцию с материнской ВЭБ.РФ. Сотрудники компании полностью интегрируются в процессы и структуру ВЭБ.РФ (при этом ВЭБ-лизинг сохранится как юридическое лицо).«С точки зрения стратегии — лизинг становится инструментом реализации фокусных проектов ВЭБ.РФ», — добавил Довлатов.

Примеры стратегических проектов «ВЭБ-Лизинга»

В декабре ВЭБ решил выделить18,5 млрд руб. на строительство арктического танкера для «Роснефти» на заводе «Звезда». Кредит пройдет через «ВЭБ-Лизинг», конечным выгодоприобретателем будет «Роснефть». Заклада танкера на «Звезде» — это поддержка российского судостроения, пояснил Артем Довлатов.

«ВЭБ-Лизинг», кроме того, будет участвовать в проекте бизнесмена Александра Лебедева, Объединенной авиастроительной корпорации и аэропорта Внуково по созданию авиакомпании, специализирующейся на чартерных корпоративных перевозках на базе самолетов Sukhoi Superjet-100. «Это в определенной степени наш вклад в поддержку отечественного авиапроизводителя, чтобы помочь использовать максимально эффективно их продукцию», — сказал РБК Довлатов.

Не без помощи государства

Наращивание портфеля до 500 млрд руб. не кажется экспертам слишком амбициозной задачей, но вряд ли ее выполнение возможно без поддержки государства. Вложения в масштабные проекты в авиа-, машино- и судостроительных отраслях могут реально поспособствовать достижению этой цели, отмечает Носова. Компания вполне может достичь объемов, озвученных в стратегии, соглашается Коршунов. За последние пять лет средний темп прироста портфеля крупных лизинговых компаний составил более 40%, «ВЭБ-Лизингу» необходимо будет нарастить объемы на 34%, подсчитал он.

Лизинговые проекты в судостроении и авиастроении в принципе могли бы быть актуальны на фоне санкций, потому что в России может быть значительно ограничен доступ, например, к импорту запчастей, техники в различных стратегически значимых для страны отраслях, указывает Носова. Что касается городских проектов, то в лизинговой отрасли они пока не очень популярны, добавила Носова. Например, рынок лизинга оборудования для ЖКХ в целом по стране составляет, по данным «Эксперт РА», менее 10 млрд руб.

«ВЭБ — институт развития и проводник денег в экономику, в том числе через лизинг. «ВЭБ-Лизинг» может быть докапитализирован госденьгами под реализацию стратегически важных для государства проектов», — добавляет Носова. Если говорить про крупные государственные лизинговые компании, участвующие в обновлении инфраструктуры городов, то под крупные проекты обычно выделяются бюджетные средства для предоставления льготного лизинга, объясняет Коршунов. Такие программы, по его словам, позволяют существенно нарастить лизинговый портфель.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «ВЭБ-Лизинг»
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