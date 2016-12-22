ЦБ предложил разделить расходы на санацию банков с бывшими владельцами

Банк России намерен взыскивать часть средств на оздоровление банков и страховщиков с их бывших владельцев, узнали «Ведомости». Соответствующий законопроект, по данным газеты, уже подготовили Минфин и ЦБ

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Российское Министерство финансов совместно с Центробанком подготовило поправки в закон «О банкротстве», эта инициатива должна рассматриваться в Госдуме во втором чтении, в настоящий момент она находится на межведомственном согласовании. Согласно ей, расходы на санацию банков и страховщиков ЦБ будет делить с бывшими собственниками кредитных организаций. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишет газета «Ведомости».

Величину убытков, как предполагает инициатива, регулятор будет определять исходя из того, что Центробанк мог бы не выдавать деньги на санацию бесплатно или по льготной ставке, а разместить их по ключевой ставке, действовавшей на момент передачи средств на санацию в фонды консолидации банковского или страхового сектора. Ущерб, в свою очередь, законопроект предлагает оценивать как при вливании денег в капитал банка, так и в случае выдачи средств на возвратной основе по ставке ниже рыночной, пояснил газете заместитель главы ЦБ Василий Поздышев.

Необходимость принятия соответствующей инициативы он объяснил тем, что после введения временной администрации регулятор часто обнаруживает, что решения бывших собственников кредитной организации стали причиной значительных убытков. Предлагаемая Банком России и ЦБ инициатива, как уверен Поздышев, позволит эффективнее взыскивать убытки через суд. Средства для пополнения капитала банка или страховщика ЦБ, как указывается в документе, должен будет передавать фонду под 0% на 20 лет.

Таким образом, в случае если бы подобный закон уже вступил в силу к моменту санации «ФК Открытие», Центробанк мог бы предъявить к кредитной организации иск по убыткам примерно на 752 млрд руб., а по предоставленной ликвидности — примерно на 11,7 млрд руб., подсчитал ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. В случае с Промсвязьбанком, по его словам, убыток ЦБ мог бы составить около 3,5 млрд руб. (прямых вливаний в капитал от ЦБ эта кредитная организация не получала, но привлекала финансирование на 330 млрд руб.). Возможные требования регулятора к Бинбанку методолог «Эксперт РА» оценил в 5,4 млрд руб. и 82,5 млрд руб. (у банка ликвидность ЦБ на 415 млрд руб., а также 56,9 млрд руб. средств в капитале).

Средства, потраченные на санацию банков, ЦБ, согласно инициативе, рассчитывает вернуть, а санированные финансовые организации регулятор планирует продавать.

На санацию «ФК Открытие» Центробанк решился в августе прошлого года. Банк был санирован по новой схеме — через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Предполагалось, что бывшие собственники и руководство банка будут участвовать в одном из первых этапов санации кредитной организации и станут помогать ЦБ разобраться в ситуации, а также обеспечат передачу дел. По этой же схеме в сентябре прошлого года началась санация Бинбанка, в декабре — Промсвязьбанка.