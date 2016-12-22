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Экс-владелец через суд потребовал от «ФК Открытие» плату за аренду офиса
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Экс-владелец через суд потребовал от «ФК Открытие» плату за аренду офиса
Санация «по списку», 22 мар, 14:15
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Экс-владелец через суд потребовал от «ФК Открытие» плату за аренду офиса
Экс-владелец «ФК Открытие» — «Открытие Холдинг» Вадима Беляева — пытается в судебном порядке добиться от банка платы за аренду главного офиса. В банке считают, что переплатили за аренду в прошлые годы
Вадим Беляев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В Арбитражный суд Москвы подан иск ​против санируемого банка «ФК Открытие». Истец — ООО «Пауэр Ресорсес», которая контролируется бывшим владельцем банка — «Открытие Холдингом» Вадима Беляева. Иск на 42 млн руб. связан с тем, что банк не платит за аренду своего головного офиса на Летниковской улице, которым владеет бывший акционер банка, объяснил РБК представитель «Открытие Холдинга». РБК направил запрос в «ФК Открытие».

Как писал РБК, 1 февраля «ФК Открытие» уведомил «Открытие Холдинг» о прекращении арендных платежей. Банк мотивировал это тем, что в 2016–2017 годах якобы переплатил за аренду около 186 млн руб. Как уточнял представитель «Открытие Холдинга», банк не заплатил за аренду в январе и феврале. Поданный в суд иск касается только неуплаты в январе, холдинг планирует новые обращения в суд в связи с неплатежами за каждый месяц, рассказал его представитель.

Офис «ФК Открытие» находится по адресу: улица Летниковская, дом 2, строение 4 (входит в бизнес-центр «Вивальди Плаза») в районе Павелецкого вокзала. Здание принадлежит «Открытие ТЗ», которое контролируется «Открытие Холдингом». В начале декабря зампред ЦБ Василий Поздышев называл «Вивальди Плаза» в числе активов, которые должны вернуться в банк. В холдинге объясняли, что здание находится в залоге по кредиту банку «Траст» (был на санации у «ФК Открытие», теперь санируется ЦБ), который обслуживается за счет арендных платежей.

За «Открытие Холдингом» Беляева остался не только офис «ФК Открытие», но и товарный знак банка. По данным Роспатента, холдингу принадлежат права на товарный знак банка, слово «Открытие» и его начертание. В компании Беляева оценивают стоимость товарного знака не менее чем в $1 млрд. Пока «Открытие Холдинг» пытается отсудить у ООО «Открытие факторинг» («дочка» банка) 1,2 млн руб. — организация не заплатила за пользование товарным знаком в третьем и четвертом кварталах.

«ФК Открытие» с августа находится на санации у Центробанка (меры по его оздоровлению осуществляются через контролирующийся регулятором Фонд консолидации банковского сектора). В начале декабря ЦБ объявил, что прекращает взаимодействие с Беляевым в рамках санации «ФК Открытие». Перед этим зампред ЦБ Поздышев, не уточняя имен, говорил, что сотрудничать в ходе санации стали не все акционеры «ФК Открытие» (Беляев до санации был основным владельцем банка). «Открытие Холдинг» называл решение регулятора «неожиданным и эмоциональным».

Авторы: Елена Пашутинская, Георгий Перемитин.
Теги: «ФК Открытие» , «Открытие Холдинг»
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СК заявил об отключении пожарной сигнализации в ТЦ в Кемерово ЧОПовцем Общество
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