Citigroup по ошибке перевела одному из клиентов банка $81 трлн вместо $280, операцию одобрили два сотрудника, однако ошибку выявил третий. Перевод был остановлен, деньги банк не покинули

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Банк Citigroup по ошибке перевел клиенту $81 трлн вместо $280, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на внутренние документы кредитной организации.

Операцию на такую сумму одобрили сразу два сотрудника — работник отдела платежей и человек, ответственный за проверку транзакций перед их обработкой.

Перевод, по данным FT, был проведен в апреле 2024 года. Ошибку выявил третий сотрудник только спустя полтора часа после проведения транзакции — он обнаружил проблему, просмотрев данные об остатках средств на счетах самого банка.

Через несколько часов перевод был отменен, следует из внутреннего отчета, с которым ознакомилась FT. Информацию подтвердили газете два источника, осведомленных о ситуации.

Обработка транзакции должна была быть произведена в начале следующего рабочего дня, покинуть банк деньги не успели, уточнил в беседе с FT источник из Citigroup. Банк уведомил о произошедшем Федеральную резервную систему (ФРС) США и другие регулирующие органы.

Банк заявил, что его «средства контроля» оперативно выявили ошибку при вводе средств между двумя счетами, и он был отменен. Там заверили, что внутренние контрольные механизмы «также остановили бы вывод любых средств из банка».

«Хотя этот эпизод не оказал никакого влияния на банк или нашего клиента, он подчеркивает наши постоянные усилия по устранению ручных процессов и автоматизации контроля», — говорится в заявлении Citigroup.

В Citigroup уже возникали ошибки при проведении операций: только в 2024 году банк почти допустил десять таких же ошибок, когда на обработку были переданы операции на 1 млрд и более. Однако во всех случаях банк мог отменить транзакцию, что и сделал.

В 2023 году число ошибочных переводов на крупные суммы было еще больше — их насчитывалось 13, пишет FT со ссылкой на внутреннюю отчетность. Обо всех случаях, когда крупная ошибка практически была допущена, банки обязаны уведомлять регуляторов, публичных данных об этом нет, и оценить истинный масштаб проблемы сложно, уточняет газета.

Стоимость всех активов Citigroup не покрывает объем перевода — по состоянию на сентябрь 2024 года она достигала чуть более $2,4 трлн.

Citigroup — американская финансовая корпорация со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Citigroup владеет Citicorp, холдинговой компанией Citibank, а также несколькими международными инвестиционными, страховыми и финансовыми компаниями. Citigroup является одним из крупнейших финансовых учреждений США. Citigroup объявила о намерении свернуть розничный бизнес в России еще весной 2021 года. Группа приняла аналогичное решение еще в 12 странах присутствия. В 2022 году, после начала российской военной операции на Украине, американский банк анонсировал почти полную остановку деятельности российской «дочки» — прекращение операций по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, продажу кредитных портфелей. Банк находится в процессе ухода с российского рынка.