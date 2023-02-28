Костин предложил государству софинансировать «детские депозиты»

Глава ВТБ считает, что государство может при рождении ребенка вносить некоторое количество денег на счет ребенка и потом пополнять его на ту же сумму, что и родители. По мнению Костина, это поможет «решению демографических задач»

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Для поддержки молодых семей можно запустить софинансируемые государством «детские депозиты». С таким предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин на форуме «Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики», передает корреспондент РБК.

Костин обратил внимание, что, согласно опросам, почти у 2/3 россиян нет сбережений. «Многие из них — молодые семьи с детьми. Они особенно нуждаются в поддержке. Для них могут быть созданы привлекательные и доступные продукты», — сказал он.

Глава ВТБ предположил, что при рождении ребенка государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем пополнять его на ту же сумму, что и родители.

«Подобные практики успешно реализуются за рубежом, — заметил Костин. — Например, в Сингапуре программа «детских депозитов» действует дополнительно к выплатам, аналогичным материнскому капиталу. Средства с депозита могут использоваться на цели, связанные с детьми (образование, медицина и другие)».

По мнению Костина, такая мера может поспособствовать «решению демографических задач» и стать «дополнительным источником «длинных денег» в экономике».

Директор Департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил журналистам, что такая концепция интересна, но ее еще не обсуждали. «Надо сначала со финансирование запустить в программе долгосрочных сбережений, потом уже обсуждать какие-то другие механизмы. Все зависит от источников финансирования и так далее», — отметил он. По мнению Чебескова, идея может быть реализована в рамках долгосрочных сбережений.

В конце прошлого года на портале «Госуслуги» появился опрос, посвященный мерам поддержки семей с детьми. У пользователей спросили, какие из федеральных мер могли бы повлиять на решение родить еще одного ребенка. В их числе сервис упомянул увеличение пособий и пенсий в зависимости от количества детей, расширение прав на отпуск и удаленный режим работы, льготная ипотека и аренда, а также помощь в образовании и уходе за детьми.