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Костин предложил государству софинансировать «детские депозиты»

Глава ВТБ Андрей Костин предложил государству софинансировать «детские вклады»
Глава ВТБ считает, что государство может при рождении ребенка вносить некоторое количество денег на счет ребенка и потом пополнять его на ту же сумму, что и родители. По мнению Костина, это поможет «решению демографических задач»
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Для поддержки молодых семей можно запустить софинансируемые государством «детские депозиты». С таким предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин на форуме «Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики», передает корреспондент РБК.

Костин обратил внимание, что, согласно опросам, почти у 2/3 россиян нет сбережений. «Многие из них — молодые семьи с детьми. Они особенно нуждаются в поддержке. Для них могут быть созданы привлекательные и доступные продукты», — сказал он.

Глава ВТБ предположил, что при рождении ребенка государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем пополнять его на ту же сумму, что и родители.

«Подобные практики успешно реализуются за рубежом, — заметил Костин. — Например, в Сингапуре программа «детских депозитов» действует дополнительно к выплатам, аналогичным материнскому капиталу. Средства с депозита могут использоваться на цели, связанные с детьми (образование, медицина и другие)».

По мнению Костина, такая мера может поспособствовать «решению демографических задач» и стать «дополнительным источником «длинных денег» в экономике».

Директор Департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил журналистам, что такая концепция интересна, но ее еще не обсуждали. «Надо сначала со финансирование запустить в программе долгосрочных сбережений, потом уже обсуждать какие-то другие механизмы. Все зависит от источников финансирования и так далее», — отметил он. По мнению Чебескова, идея может быть реализована в рамках долгосрочных сбережений.

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В конце прошлого года на портале «Госуслуги» появился опрос, посвященный мерам поддержки семей с детьми. У пользователей спросили, какие из федеральных мер могли бы повлиять на решение родить еще одного ребенка. В их числе сервис упомянул увеличение пособий и пенсий в зависимости от количества детей, расширение прав на отпуск и удаленный режим работы, льготная ипотека и аренда, а также помощь в образовании и уходе за детьми.

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Маргарита Мордовина, Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Андрей Костин ВТБ Вклады Дети
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