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Казахстан запустит программу открытия счетов гражданам при рождении

Казахстан запустит программу открытия счетов гражданам при рождении за счет нефтедоходов
Счет будет открываться автоматически при рождении и каждый год пополняться средствами, полученными от добычи природных ресурсов. После наступления совершеннолетия их можно будет потратить на жилье или образование
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Накопительные счета в рамках проекта «Национальный фонд — детям» будут открываться сразу при рождении ребенка автоматически, рассказал вице-министр финансов Казахстана Даурен Темирбеков, передает Tengrinews.

Средства на индивидуальные счета будут поступать из Национального фонда Казахстана — государственного фонда, существующего с 2001 года и пополняемого за счет сырьевого сектора. Аналогичная модель используется в Государственном пенсионном фонде Норвегии.

Для автоматического открытия счета будет использоваться база данных Минюста. Пополнение счета будет происходить ежегодно 1 января, вплоть до достижения ребенком возраста 18 лет. Воспользоваться деньгами со счета можно будет только после совершеннолетия. От налогообложения средства счета будут освобождены.

«Для целевого использования средств предлагается определить уполномоченных операторов — АО «Отбасы банк», АО «Финансовый центр», банки второго уровня, с которыми будет взаимодействовать Единый накопительный пенсионный фонд», — рассказал Темирбеков.

Выплаты со счета будут вестись в долларах и только на целевые нужды — на образование или приобретение жилья. «Подтверждение целевого назначения предлагается на основании представления в уполномоченные операторы договора на получение образовательных услуг или договора о приобретении жилья. При этом планируется не ограничивать использование средств на оплату обучения в зарубежном учебном заведении. В свою очередь использование средств для приобретения жилья будет разрешено только на территории Казахстана», — сообщил замминистра финансов. Ограничения на перепродажу жилья, купленного с привлечением средств с личного счета, не будет.

При достижении 18 лет средства на счете будут сохраняться в течение 5–10 лет. Если они останутся невостребованными, их предлагается переводить на пенсионный счет. Кроме того, эти средства можно будет передавать по наследству.

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Лишиться средств можно будет в том случае, если его обладатель в возрасте до 18 лет сменил гражданство. При переезде в другую страну с сохранением гражданства право на выплаты сохраняется.

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров ранее рассказывал, что инвестиционная доходность счетов, открытых по программе «Национальный фонд — детям», будет определяться как средняя доходность Нацфонда за ряд лет. «Если брать среднегодовую доходность, она всегда была положительной. Где-то выше по году выходило на 7%, где-то выше даже, где-то был отрицательным. Но в большей степени был положительным. Поэтому мы ожидаем, что будет достойный и стабильный доход. Мы будем брать его в среднем за несколько лет, будет обеспечиваться как раз таки положительная доходность — 50%, которые ежегодно будут начисляться на счета детей», — сообщал он. По его словам, согласно расчетам Нацбанка, при открытии фонда при рождении к совершеннолетию на нем должно будет накопиться порядка $3,5 тыс.

С инициативой по запуску программы открытия счетов при рождении в сентябре 2022 года выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны», — подчеркивал президент.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Казахстан индивидуальный инвестиционный счет
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