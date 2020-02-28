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Пятерка богатейших россиян за день потеряла $6 млрд

Состояние пяти богатейших россиян из-за обвала на биржах, вызванного распространением коронавируса в мире, сократилось за день на $6 млрд. Сильнее всего паника ударила по Вагиту Алекперову — минус $1,6 млрд
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Леонид Михельсон и Вагит Алекперов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Резкое снижение котировок акций российских компаний на бирже сократило состояние пяти богатейших россиян на $6,058 млрд за день, пишет российский Forbes.

Издание подсчитало, что активы совладельца «Норникеля» Владимира Потанина за день уменьшились на $1,4 млрд, до $26 млрд. Акции его компании на 14:30 мск упали на 6%. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов потерял еще больше: оценка его состояния снизилась на $1,6 млрд, до $23,2 млрд.

Третий из богатейших россиян, председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон, стал беднее на $1,2 млрд. Стоимость акций НОВАТЭКа снизилась на 9,8%, а оценка принадлежащих Михельсону активов снизилась до $22,5 млрд.

Владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин потерял «всего» $910 млн, его состояние теперь оценивается в $21,3 млрд. Замыкает пятерку совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. После того как акции его компании упали на 9,7%, оценка его капиталов уменьшилось на $948 млн, до $19,9 млрд.

Обвал на рынках из-за коронавируса. Что важно знать
Финансы

Российские акции дешевеют одновременно с падением цен на главных мировых торговых площадках. Так, в понедельник, 24 февраля, когда индекс широкого рынка S&P упал на 3,35%, индекс Dow Jones снизился на 4,27%, а индекс NASDAQ Composite — на 3,71%. На следующий день темпы падения курсов акций ускорились, Dow Jones подешевел почти на 5%. Падение российского рынка акций в тот день стало максимальным с «черного понедельника» 9 апреля 2018 года, когда котировки рухнули из-за введенного США пакета санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.

В среду, 26 февраля, обвал приостановился, NASDAQ Composite даже вышел в плюс на 0,17%. Однако в четверг рынки накрыла новая волна падения: индекс Dow Jones упал на 8,13%, S&P потерял 4,42%, высокотехнологичный NASDAQ Composite также снизился на 4,61%. В пятницу, 28 февраля, падение курсов акций продолжилось.

Одновременно с обвалом акций произошло падение цен на нефть. Из-за недельного обвала котировок Brent разрыв между ними и ценой отсечения для российского бюджета достиг минимума с 2018 года. Дальнейшее снижение грозит ослаблением рубля и замедлением накопления ФНБ. Если 20 февраля баррель нефти марки Brent стоил на Лондонской бирже почти $60, то 28 февраля его цена упала ниже отметки $50.

Рубль также продолжает сдавать позиции: доллар на торгах в пятницу превысил 67 руб., евро подскочил выше 74 руб. За неделю обе валюты подорожали на несколько рублей: на закрытии торгов прошлой пятницы доллар стоил 64,1 руб., евро — 69,5 руб.

С начала недели индексы Мосбиржи и РТС упали на 10,9% и 15,3% соответственно. Рубль также продолжает сдавать позиции: за неделю доллар подорожал на 3,4 руб., а евро — на 5 руб.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: биржи, богатейшие бизнесмены, паника
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