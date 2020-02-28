Пятерка богатейших россиян за день потеряла $6 млрд

Состояние пяти богатейших россиян из-за обвала на биржах, вызванного распространением коронавируса в мире, сократилось за день на $6 млрд. Сильнее всего паника ударила по Вагиту Алекперову — минус $1,6 млрд

Леонид Михельсон и Вагит Алекперов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Резкое снижение котировок акций российских компаний на бирже сократило состояние пяти богатейших россиян на $6,058 млрд за день, пишет российский Forbes.

Издание подсчитало, что активы совладельца «Норникеля» Владимира Потанина за день уменьшились на $1,4 млрд, до $26 млрд. Акции его компании на 14:30 мск упали на 6%. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов потерял еще больше: оценка его состояния снизилась на $1,6 млрд, до $23,2 млрд.

Третий из богатейших россиян, председатель правления компании НОВАТЭК Леонид Михельсон, стал беднее на $1,2 млрд. Стоимость акций НОВАТЭКа снизилась на 9,8%, а оценка принадлежащих Михельсону активов снизилась до $22,5 млрд.

Владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин потерял «всего» $910 млн, его состояние теперь оценивается в $21,3 млрд. Замыкает пятерку совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. После того как акции его компании упали на 9,7%, оценка его капиталов уменьшилось на $948 млн, до $19,9 млрд.