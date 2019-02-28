Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на ближайшие два года

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на ближайшие два года

По мнению аналитиков Сбербанка, средний курс доллара в 2019 году составит 68,5 руб., а в 2020-м вырастет до 69 руб.

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Сбербанк ухудшил прогноз курса рубля на ближайшие два года. Это следует из презентации, подготовленной банком (.pdf).

Если в декабре 2018 года банк прогнозировал средний курс в 2019 году на уровне 66,5 руб. за доллар, то сейчас — 68,5. Прогноз по 2020 году ранее составлял 67 руб. за доллар, а сейчас аналитики банка оценивают его в 69 руб.

Инфляция по скорректированному прогнозу будет варьироваться между 4,8 и 4% в 2019–2020 годах соответственно.

Что касается стоимости нефти, то в базовом сценарии банка аналитики ориентируются на прогноз в $62 за баррель Urals в 2019–2020 годах (ранее $60–65).