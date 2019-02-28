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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Финансы ,  
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Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на ближайшие два года
По мнению аналитиков Сбербанка, средний курс доллара в 2019 году составит 68,5 руб., а в 2020-м вырастет до 69 руб.
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Сбербанк ухудшил прогноз курса рубля на ближайшие два года. Это следует из презентации, подготовленной банком (.pdf).

Если в декабре 2018 года банк прогнозировал средний курс в 2019 году на уровне 66,5 руб. за доллар, то сейчас — 68,5. Прогноз по 2020 году ранее составлял 67 руб. за доллар, а сейчас аналитики банка оценивают его в 69 руб.

Инфляция по скорректированному прогнозу будет варьироваться между 4,8 и 4% в 2019–2020 годах соответственно.

Что касается стоимости нефти, то в базовом сценарии банка аналитики ориентируются на прогноз в $62 за баррель Urals в 2019–2020 годах (ранее $60–65).

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По рублю в день: почему курс доллара продолжает расти

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2019 году составит 4,3%, а в 2020 году — 3,8%. Ведомство также ожидает плавного укрепления курса рубля к 2036 году за счет роста производительности труда.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в середине февраля заявил, что, несмотря на то что рубль живо реагирует на изменение ситуации на внешних рынках и события внешней политики, обвала рубля «абсолютно» ждать не стоит. В долгосрочном периоде курс будет устойчивым и «в реальном выражении будет плавно укрепляться», заверил министр.

14 февраля курс доллара впервые с 15 января поднялся выше 67 руб. Официальный курс рубля к доллару, установленный Центробанком России на 1 марта — 65,88 руб. ​

Автор: Наталья Демченко
Теги: «Сбербанк», курс рубля, Прогноз
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