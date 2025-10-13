Бизнес зафиксировал сокращение звонков с неизвестных номеров

В октябре, на фоне введения платы за маркировку вызовов для бизнеса, число звонков с неизвестных номеров сократилось. Компании стали рациональнее в обзвонах, сократив объем нецелевого трафика

Фото: Андрей Любимов / РБК

Несколько участников рынка связи рассказали РБК о снижении числа звонков с неизвестных номеров в первую неделю октября. С неизвестных, то есть не внесенных в записную книжку абонента, номеров могут поступать как полезные звонки, так и звонки с рекламой, спамом или от мошенников.

по словам представителя «МегаФона», число подобных вызовов снизилось почти на 10% в сравнении с сентябрем;

по словам представителя «Яндекса» (развивает сервис определения номера, блокировки спама и звонков с определенных номеров) у пользователей их сервиса было 16-процентное снижение числа звонков в день с неизвестных номеров по сравнению с сентябрем. При этом в сентябре количество звонков, поступавших с неизвестных номеров, выросло на 1,1% по сравнению с августом;

в «Т2 РТК Холдинге» (бренд Т2) зафиксировали «небольшое сокращение трафика бизнес-звонков», не уточняя детали.

Представитель других крупных российских операторов — МТС, «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «СберМобайле» (виртуальный оператор мобильной связи «Сбера») отказались предоставить данные.

Другая динамика Представитель «Т-Мобайла» (виртуальный оператор Т-Банка) рассказал, что на первой неделе октября количество звонков с неизвестных номеров их абонентам было равнозначно показателям в сентябре. В сентябре по сравнению с августом динамика также не менялась. В «Т-Мобайле» отметили, что по сравнению с весенними месяцами этого года в сентябре число звонков с неизвестных номеров выросло на 20%. «Мы связываем это с двумя факторами: ростом абонентской базы «Т-Мобайла», а также блокировкой звонков в мессенджерах, из-за чего вырос трафик сотовой связи (в среднем на 25%), в том числе количество нежелательных звонков», — рассказал представитель «Т-Мобайла». Он подчеркнул, что не все звонки с неизвестных номеров являются спамом, рекламой или мошенничеством, это могут быть и полезные звонки. По его словам, рост числа полезных и нежелательных звонков с неизвестных номеров был примерно одинаковым.

Из-за чего снижение

1 сентября в России вступили в силу поправки для борьбы с кибермошенничеством, которые в том числе обязали операторов при звонках юрлиц и индивидуальных предпринимателей физлицам отображать на их экранах мобильных телефонов специальную маркировку: наименование или товарный знак организации, категорию вызова («доставка», «банк», «медицина» и т.п.). Информация должна передаваться по договору оператора со звонящей организацией. В сентябре у крупнейших мобильных операторов действовал льготный период, когда они не взимали плату за эту услугу, но с октября он закончился. Например, у МТС базовая стоимость замены номера на подпись компании составляет 0,29 руб. за вызов, следует из информации на сайте компании. У «МегаФона» стоимость за добавление подписи вызова равна 0,25 руб. за вызов (столько же составляет абонентская плата за отображение подписи).

Помимо вызовов организаций, которые подключили услугу маркировки, часть звонков могут помечаться различными программами на телефоне (антиспам-системам банков, антивирусами и т.д.), а также антифрод-системами операторами. До 1 октября у них был приоритет перед маркировкой, поэтому абонент мог видеть на экране отметку «Вероятно, банк» вместо названия конкретного банка, которые ему звонил.

Операторы связи могут блокировать немаркированные звонки. С сентября также вступило в силу положение закона, по которому абонент имеет право отказаться от массовых и автоматических вызовов. Для этого он должен подать заявку своему оператору связи. Но четкого определения, что такое массовые звонки, нет, поэтому в сентябре источник на банковском рынке говорил, что под блокировку попадали в том числе сервисные звонки от банков, писал «Коммерсантъ».

Ранее на введение платы за маркировку жаловались социологи. По их версии, это создает риск нерентабельности соцопросов. Ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89», которая объединяет исследовательские компании и фонды из разных регионов России, просила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить операторов связи на предмет картельного сговора и нарушения законодательства. «МегаФон», МТС и «ВымпелКом», как указывала организация, при оказании услуги по маркировке звонков берут плату за каждый вызов вне зависимости от того, установилось ли соединение, то есть даже если телефон абонента выключен или номер не работает.

По словам представителя «МегаФона», ключевой фактор снижения числа звонков с неизвестных номеров — изменение подхода бизнеса к организации коммуникаций, а не блокировка легитимных массовых вызовов со стороны оператора. «Компании стали более ответственно относиться к массовым обзвонам, сократив количество нецелевых звонков и автоматических сбросов с целью получить ответный входящий звонок от абонента», — рассуждает он. По мнению представителя «МегаФона», такой подход «полностью соответствует целям нового законодательства, направленного на снижение нецелевого трафика звонков абонентам». В долгосрочной перспективе в компании ожидают, что «коммуникация станет более целенаправленной и экологичной по отношению к клиентам»: звонки будут поступать только заинтересованным лицам, при наличии предварительного согласия.

Представитель «Т2 РТК Холдинга» отметил, что пока их сервис для маркировки звонков только начал работать на коммерческих условиях. «Небольшое сокращение трафика бизнес-звонков обусловлено не блокировкой звонков от тех, кто не закупил услугу, а более осознанным подходом инициаторов вызовов к обзвону своей базы. Тем не менее мы рассчитываем, что при полноценной реализации проекта число бизнес-звонков сократится на 30-40%», — сообщил он.

Глава «ТМТ-Консалтинга» Константин Анкилов отметил, что в сентябре сервис маркировки был только внедрен в полном масштабе, не все активно звонящие компании сразу адаптировались к новым реалиям. «В дальнейшем можно ожидать сокращения такого трафика — это и слишком дорого для массовых обзвонов, и операторы параллельно продолжают борьбу с телефонным мошенничеством», — говорит Анкилов.

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что до сих пор «мало что понятно» с тем, как работает маркировка. «Операторы по-разному тарифицируют эту услугу и сами условия не до конца понятные. Сервисы по блокировке спама могут помечать часть полезных звонков с неизвестных номеров, как спам, а спамерские, наоборот, как полезные. Возможно, какое-то снижение числа звонков с неизвестных номеров действительно было, но не более 10%», — считает Кусков.