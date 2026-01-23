 Перейти к основному контенту
0

В Фора-Банке сочли лукавством позицию операторов по звонкам мошенников

Сюжет
Радио РБК
Операторы предлагают бороться с нежелательными звонками, они способны предотвращать мошенничество, сказал зампред правления Фора-Банка. В Думе заявили, что операторы должны нести равную с банками ответственность перед клиентами
Фото: Onur Dogman / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Onur Dogman / Keystone Press Agency / Global Look Press

В позиции мобильных операторов, которые выступают против того, чтобы нести ответственность перед клиентами за ущерб от телефонных мошенников, объясняя это невозможностью распознать, кому принадлежат номера, «есть небольшая доля лукавства», заявил в эфире Радио РБК заместитель председателя правления Фора-Банка Дмитрий Орлов

«Во-первых, у нас создается централизованная система, куда будут попадать в том числе и номера потенциальных мошенников и те, которые были уже засвечены. А во-вторых, опять-таки, операторы сейчас очень активно продвигают услугу, правда, платную для клиента, которая позволяет бороться как раз с нежелательными звонками», — сказал он.

«Если эта услуга продается, то почему бы не оказывать ее для того, чтобы предотвращать, в общем-то, мошеннические операции для банковских клиентов», — задался Орлов вопросом.

Операторы и банки поспорили, кто должен возмещать ущерб от мошенников
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Зампред правления Фора-Банка не исключил, что могут произойти случаи «определенного потребительского экстремизма, терроризма», когда недобросовестные клиенты попытаются списать свои ошибки либо на банки, либо на операторов ради получения компенсации. «Это, в принципе, есть уже и сейчас, но я думаю, что благополучно с этим мы будем бороться и в дальнейшем», — добавил он.

РБК обратился за комментарием в МТС, Мегафон, Теле-2 и Билайн.

Накануне председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что операторы связи должны нести солидарную с банками финансовую ответственность перед клиентами, если пропустили заведомо мошеннический звонок. Он сообщил, что депутаты предложат соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта со вторым пакетом мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества (первый был принят в марте, в него вошло более 30 инициатив, в том числе запрет на использование иностранных мессенджеров госслужащими и сотрудниками банков, обязательная маркировка звонков, блокировка спама и т.д.). В первом чтении проект рассмотрят в феврале.

По словам Аксакова, банки обяжут оборудовать свои приложения антивирусной защитой, чтобы выявлять вредоносные программы до момента списания средств клиента. Операторы связи будут направлять в систему «Антифрод» информацию о подозрительных номерах. Если банк ее проигнорирует и проведет операцию, то в случае возбуждения уголовного дела о хищении средств будет обязан компенсировать пострадавшему всю сумму перевода.

В минувшем августе источники РБК рассказывали, что банки и операторы не могут договориться, кто должен возмещать убытки клиентов от действий злоумышленников. Банки считали, что операторы связи должны возмещать средства, украденные с банковских счетов, если пропустили мошеннический звонок или несвоевременно передали банкам данные об абонентах. Операторы связи, в свою очередь, настаивали, что пропуск такого звонка может быть следствием неправильной работы антифрод-системы, кроме того, банки сами создали финтехсервисы для удобства людей, которыми пользуются мошенники.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Елена Степанова
Банки сотовые операторы мошенники мошенничество
