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В Минфине США заявили о беспокойстве из-за угрозы разрушительного дефолта

Глава Минфина США Йеллен заявила, что ее беспокоит угроза дефолта с финансовым кризисом
Такой сценарий привел бы к финансовому кризису и катастрофическим последствиям для всего мира. В середине января потолок госдолга достиг установленного законом максимума, чтобы поднять его нужно согласие Конгресса
Джанет Йеллен
Джанет Йеллен (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что ее беспокоит угроза дефолта США, поскольку в этом случае страна столкнется с серьезной и нарастающей рецессией, если Конгресс не поднимет потолок госдолга летом 2023 года.

«Конечно, это заставляет меня нервничать. Это было бы разрушительно. Это катастрофа. Расходы должны были бы сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям», — сказала она в интервью Axios.

По ее словам, в случае дефолта Вашингтон ожидает финансовый кризис. «И я полагаю, что в Соединенных Штатах у нас была бы рецессия», — добавила Йеллен.

Если бы правительство не смогло повысить новый госдолг, экономика вошла бы в штопор. «Расходы должны были бы сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям», — пояснила Йеллен, отметив, что это лишило бы правительство какой-либо возможности стимулировать экономику.

В результате возникли бы «психологические последствия»: потребители были бы слишком напуганы, чтобы тратить, что еще сильнее повлияло бы на рецессию.«Американцы столкнутся с более высокими затратами по займам, и это также вызовет серьезные потрясения во всем мире», — добавила Йеллен.

Она подчеркнула, что президент США Джо Байден и руководство конгресса несут ответственность за то, чтобы найти способ повысить потолок долга.

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19 января Йеллен сообщила конгрессу, что общий объем госдолга США вырос до определенного законом максимума и ее ведомство лишилось возможности привлекать дополнительные заимствования путем выпуска облигаций. 

Для повышения потолка госдолга, установленного в декабре 2021 года на уровне $31,381 трлн, необходимо согласие конгресса, но при контроле республиканцами Палаты представителей с получением такого разрешения могут возникнуть проблемы.

В этих условиях новую популярность получила идея выпуска Минфином одной монеты невиданно огромного номинала. Передав такую монету ФРС, Минфин как бы уплатил часть долга и получил бы возможность делать новые займы без повышения потолка. Однако Йеллен сочла, что ФРС монету в $1 трлн просто не примет.

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Виктория Громова Виктория Громова
Минфин Джанет Йеллен дефолт
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