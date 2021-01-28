Минтруд предложил возмещать потери от незаконного перевода в НПФ

Минтруд разработал поправки, которые обяжут пенсионные фонды возмещать гражданам финансовые потери, если суд признает перевод средств из одного фонда в другой незаконным

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В России пенсионные фонды могут начать возмещать гражданам финансовые потери, если суд признает незаконным перевод пенсионных средств из одного фонда в другой. Соответствующие поправки разработал Минтруд, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Документом предлагается в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным обязать страховщиков восстанавливать из резерва по обязательному пенсионному страхованию сумму изъятого при переходе инвестиционного дохода», — сообщили в министерстве.

Речь идет о переводе средств из Пенсионного фонда России либо из негосударственного пенсионного фонда в другой НПФ. Поправки в законы позволят защитить права граждан, если их пенсионные накопления будут незаконно переведены, пояснили в Минтруде.

Если средства перевели досрочно — раньше чем через пять лет — деньги гражданина поступят в резерв по обязательному пенсионному страхованию фонда. В тех случаях, когда суд признает новый договор недействительным, Минтруд предложил обязать нового страховщика вернуть прошлому незаконно переведенные пенсионные накопления. В то же время первый пенсионный фонд, который удержал инвестдоход в своем резерве, будет обязан восстановить его на счете застрахованного лица.

Поправки, предложенные Минтрудом, могут внести в правительство в сентябре, в Думу — в декабре. По данным Счетной палаты, в 2015-2019 годах россиян на досрочных переводах из фонда в фонд потеряли 108,4 млрд руб.