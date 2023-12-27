Крупнейший банк Франции стал фигурантом дела об отмывании средств россиян

Расследование ведется в отношении BNP Paribas Securities Services — филиала крупнейшего банка Франции — и кипрского брокера TCR International Limited. Власти США подозревали этого брокера в причастности к операциям Пригожина

Фото: Matt Cardy / Getty Images

Во Франции в июне началось предварительное расследование в отношении BNP Paribas Securities Services — филиала банка BNP Paribas — и брокерской компании TCR International Limited, зарегистрированной на Кипре, пишет газета Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа. Следствие подозревает, что французский банк был замешан в «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах».

BNP Paribas SA — крупнейший банк Франции по объему активов, его капитализация на 27 декабря превышает €78,7 млрд.

Речь идет о нескольких подозрительных финансовых операциях, осуществленных с 2019 по 2021 год через TCR International Limited. В то время кипрская компания осуществляла инвестиционные операции от имени своих клиентов с помощью BNP Paribas Securities Services. По данным газеты, с января 2019 года по январь 2022 года BNP Paribas Securities Services оказывала брокеру кастодиальные услуги.

Custodial Services — это услуги по хранению ценного имущества человека, предоставляемые в соответствии с его письменным разрешением или заявлением. К ценному имуществу относятся акции, облигации, деньги, бумаги, а также иногда и драгоценные металлы. Та компания, которая оказывает кастодиальные услуги, может предлагать своим клиентам займы под ценные бумаги, валютные операции, расчеты по сделкам и многое другое.

В прокуратуре заявили, что за 2019–2021 годы через счета TCR International Limited во Франции, предположительно, прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Следствие отнесло эти деньги к «средствам потенциально сомнительного происхождения и/или потокам без явной экономической логики». Речь идет более чем о €220 млн.

Именно подозрительные операции при оказании кастодиальных услуг привлекли внимание французских следователей, которые сейчас изучают происхождение и назначение средств. TCR International попала в поле зрения французского следствия после того, как была упомянута в расследовании федеральных властей США, связанном с финансовыми сетями, которые могли использовать ЧВК «Вагнер» и ее основатель Евгений Пригожин, погибший в августе в авиакатастрофе. Американские следователи попытались выявить его финансовых посредников, и их внимание было сосредоточено на операциях, связанных с TCR International и BNP Paribas Securities Services. Минюст США направил во Францию запрос о правовой помощи. Прокуратура Парижа подтвердила это, но отказалась от дальнейших комментариев.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

В некоторых подозрительных транзакциях, по словам источников Le Monde, участвовали граждане России и Украины. По информации издания, среди клиентов TCR International — российский разработчик нескольких приложений для торговли валютой и криптовалютами.

Следователи пытаются выяснить, выполняла ли TCR International как финансовый посредник свои обязательства по проверке клиентов. Согласно правилам Know Your Customer, брокер обязан был регулярно отслеживать транзакции своих клиентов и проверять их личности, даже когда они скрываются за подставными компаниями.

На сегодняшний день, отмечает Le Monde, расследование французских властей не выявило каких-либо связей с Пригожиным и его структурой.

«Сегодня нет ничего, что могло бы установить хоть малейшую связь между TCR International и какой-либо деятельностью по отмыванию денег. Эта компания полностью выполняет обязательства [...] своих клиентов. Эта компания неукоснительно соблюдает правила по борьбе с отмыванием денег», — сказал изданию адвокат кипрской компании Кристоф Айела.