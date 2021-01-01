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Финансы ,  
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Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум

После полуночи 27 декабря он торговался уже выше $26,5 тыс. Утром 26 декабря биткоин перевалил за отметку в $25 тыс. Активная фаза роста криптовалюты началась в середине декабря после инвестиций со стороны крупных компаний
Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Getty Images
Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Getty Images

Курс биткоина второй раз за последние сутки обновил исторический максимум. Вечером 26 декабря его цена превысила $26 тыс., а к 00:45 мск 27 декабря, по данным криптовалютной биржи Coindesk, он торговался по $26,7 тыс. За последнюю неделю криптовалюта выросла более чем на 10%.

Утром 26 декабря стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в $25 тыс. На пике его цена повышалась на 6%, однако потом откатилась к значениям в $24,7-$24,8 тыс. Планку в $24 тыс. криптовалюта пробила 21 декабря.

Курс биткоина начал стремительно расти с середины декабря. 16 декабря он преодолел отметку в $20 тыс. на фоне сообщений об инвестициях в эту криптовалюту инвестфонда Ruffer и американской компании MassMutual. К тому моменту рост стоимости биткоина за три месяца составлял 100%, а с начала года — почти 240%.

Стоимость биткоина впервые превысила $25 тыс.
Финансы
Фото:Anton Vaganov / Reuters

Эксперты расходятся во мнении относительно будущего курса криптовалюты. Как считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, возможны как дальнейший рост, так и обрушение цены по примеру 2017-2018 годов — тогда биткоин после достижения отметки в $20 тыс. обвалился к конечным $3,2 тыс.

По словам Деева, к марту риск нового обвала биткоина увеличивается, так как инвесторы могут массово извлекать прибыль из купленной ранее валюты. Однако в среднесрочной перспективе — в 2021-2022 годах — BTC может подняться и до $40-50 тыс.

Стоимость биткоина установила исторический рекорд
Технологии и медиа
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

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Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев предполагает, что в ближайшие недели рост биткоина может продолжится, но затем наступит период коррекции и понижения курса. При этом эксперт не думает, что криптовалюту ждет обвал по примеру трехлетней давности.

Рост биткоина в конце 2020 года директор по развитию бизнеса и коммуникациям EXMO Мария Станкевич объяснила проблемами вокруг блокчейн-стартапа Ripple, которого американские власти обвинили в незаконной продаже ценных бумаг под видом собственного токена XRP.

Автор
Михаил Котляр
биткоин курс цена рекорд
Материалы по теме
Стоимость биткоина впервые превысила $25 тыс.
Финансы
Курс биткоина обновил исторический максимум
Финансы
Стоимость биткоина установила исторический рекорд
Технологии и медиа
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