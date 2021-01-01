Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум

После полуночи 27 декабря он торговался уже выше $26,5 тыс. Утром 26 декабря биткоин перевалил за отметку в $25 тыс. Активная фаза роста криптовалюты началась в середине декабря после инвестиций со стороны крупных компаний

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Курс биткоина второй раз за последние сутки обновил исторический максимум. Вечером 26 декабря его цена превысила $26 тыс., а к 00:45 мск 27 декабря, по данным криптовалютной биржи Coindesk, он торговался по $26,7 тыс. За последнюю неделю криптовалюта выросла более чем на 10%.

Утром 26 декабря стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в $25 тыс. На пике его цена повышалась на 6%, однако потом откатилась к значениям в $24,7-$24,8 тыс. Планку в $24 тыс. криптовалюта пробила 21 декабря.

Курс биткоина начал стремительно расти с середины декабря. 16 декабря он преодолел отметку в $20 тыс. на фоне сообщений об инвестициях в эту криптовалюту инвестфонда Ruffer и американской компании MassMutual. К тому моменту рост стоимости биткоина за три месяца составлял 100%, а с начала года — почти 240%.

Эксперты расходятся во мнении относительно будущего курса криптовалюты. Как считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, возможны как дальнейший рост, так и обрушение цены по примеру 2017-2018 годов — тогда биткоин после достижения отметки в $20 тыс. обвалился к конечным $3,2 тыс.