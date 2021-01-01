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Финансы ,  
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Стоимость биткоина впервые превысила $25 тыс.

Цена биткоина поднималась выше $25 тыс. в моменте, потом откатилась до $24,8 тыс. Только за декабрь курс криптовалюты несколько раз обновлял максимумы, набрав с 16 декабря около $5 тыс.
Фото: Anton Vaganov / Reuters
Фото: Anton Vaganov / Reuters

Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив в моменте отметку в $25 тыс., свидетельствуют данные CoinDesk.

На пике цена поднималась до $25,013, показав рост на более чем 6%, однако затем стоимость криптовалюты откатилась до значения менее $25 тыс. По данным на 7:30 мск, цена биткоина составляла $24,821 (плюс 5,5%).

С середины декабря стоимость биткоина выросла на $5 тыс. Так, 16 декабря, цена криптовалюты впервые превысила отметку в $20 тыс., прибавив за сутки более 12%. К 21 декабря курс биткоина впервые перевалил за $24 тыс., поднимаясь на пике до $24,2 тыс., а за следующие несколько дней преодолел и отметку в $24,6 тыс.

За год рост стоимости криптовалюты составил более 240%.

Курс биткоина обновил исторический максимум
Финансы
Фото:Kin Cheung / AP

Аналитики в разговоре с «РБК Крипто» разошлись в мнениях относительно будущего курса биткоина и перспектив его роста. Так, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предположил, что возможен как рост, так и обрушение курса по примеру 2017–2018 годов, когда после рекорда в $20 тыс. стоимость биткоина начала снижаться и в итоге обвалилась до $3,2 тыс. Эксперт допускает резкое падение курса до марта 2021 года, если инвесторы начнут массово фиксировать прибыль. После этого, считает Деев, возможна фаза роста криптовалюты.

Однако директор по развитию бизнеса и коммуникациям EXMO Мария Станкевич полагает, что рост курса биткоина сейчас вероятен. При этом она допускает коррекцию, но считает, что она не будет глубокой.

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Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев в свою очередь предупредил, что значительного роста ожидать не стоит, так как рынки традиционно испытывают давление в предновогодний период.

Автор
Мария Лисицына
биткоин криптовалюта
Материалы по теме
Курс биткоина обновил исторический максимум
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Курс биткоина превысил $18 тыс. впервые с 2017 года
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