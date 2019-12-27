Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке

Одними из важнейших итогов года в Сбербанке назвали замедление всех банковских рынков и усиление конкуренции в этой сфере. «Россия близка к точке насыщения банковского рынка», — предупредили эксперты

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке. Прежде всего внимание они обратили на существенное замедление темпов роста всех банковских рынков до 3–5%. По мнению авторов отчета, такой спад снижает привлекательность банковского бизнеса и ведет к обострению конкуренции.

«Фактически у банковской системы осталось не так много привлекательных и растущих сегментов бизнеса», — отмечается в сообщении. Последним таким сегментом эксперты Сбербанка считают кредитование физических лиц. Темпы его роста также сократились, однако остались намного выше, чем в остальных сегментах (18%).

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Важными трендами назвали также дальнейшее ужесточение ЦБ банковского регулирования, в частности для ипотеки с первоначальным взносом до 20%, а также превращение бюджетов всех уровней на фоне их профицита в крупнейшего кредитора банковской системы (за январь—октябрь 2019 года объем средств на бюджетных депозитах вырос на 2,5 трлн руб., а на депозитах физических и юридических лиц — всего на 165 млрд руб.). Последнее, по мнению экспертов, начинает влиять на уровень ставок и затрудняет рост объемов кредитования.

«Из-за краткосрочного характера размещения и высокой стоимости депозиты бюджетов не подходят для финансирования кредитного портфеля, поэтому рост доли бюджета в пассивах банковской системы сдерживает и рост кредитной активности», — говорится в сообщении Сбербанка.