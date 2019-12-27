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Финансы ,  
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Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке
Одними из важнейших итогов года в Сбербанке назвали замедление всех банковских рынков и усиление конкуренции в этой сфере. «Россия близка к точке насыщения банковского рынка», — предупредили эксперты
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке. Прежде всего внимание они обратили на существенное замедление темпов роста всех банковских рынков до 3–5%. По мнению авторов отчета, такой спад снижает привлекательность банковского бизнеса и ведет к обострению конкуренции.

«Фактически у банковской системы осталось не так много привлекательных и растущих сегментов бизнеса», — отмечается в сообщении. Последним таким сегментом эксперты Сбербанка считают кредитование физических лиц. Темпы его роста также сократились, однако остались намного выше, чем в остальных сегментах (18%).

По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 году поставила мировой рекорд

Важными трендами назвали также дальнейшее ужесточение ЦБ банковского регулирования, в частности для ипотеки с первоначальным взносом до 20%, а также превращение бюджетов всех уровней на фоне их профицита в крупнейшего кредитора банковской системы (за январь—октябрь 2019 года объем средств на бюджетных депозитах вырос на 2,5 трлн руб., а на депозитах физических и юридических лиц — всего на 165 млрд руб.). Последнее, по мнению экспертов, начинает влиять на уровень ставок и затрудняет рост объемов кредитования.

«Из-за краткосрочного характера размещения и высокой стоимости депозиты бюджетов не подходят для финансирования кредитного портфеля, поэтому рост доли бюджета в пассивах банковской системы сдерживает и рост кредитной активности», — говорится в сообщении Сбербанка.

Сбербанк назвал самые «безналичные» регионы России
Финансы

Одной из проблем, вызванных регулятивными мерами ЦБ, эксперты считают снижение конкурентоспособности российских банков в сфере валютного кредитования. Предприятия-заемщики просто переориентировались на иностранные банки, у которых могут получить кредит на лучших условиях. Объем валютных вкладов вновь начал расти, однако российским банкам сложно использовать валюту иначе как для размещения в иностранных банках под минимальные проценты.

«Банкам становится все сложнее заработать на валютных операциях, а вкладчикам все сложнее рассчитывать на высокие доходы по вкладам в валюте», — резюмируется в отчете.

В то же время эксперты отмечают, что дефолтность банков оказалась минимальной за последние пять лет: отзыв лицензии или санацию с участием ЦБ в 2019 году пережило всего 6% банков. Для сравнения, в 2014–2018 годах доля организаций, у которых возникали подобные проблемы, сохранялась на уровне около 10%. Благодаря улучшению ситуации доходы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) впервые с 2012 года превысили объем выплат пострадавшим вкладчикам, что позволило ему выплатить ЦБ в счет погашения долга более 200 млрд руб.

«[Однако] говорить о завершении банковского кризиса еще рано: проблемы небольших банков никуда не делись. Более того, в новых реалиях многим из них станет работать еще сложнее», — предупреждает Сбербанк.

ЦБ сообщил о десятикратном сокращении числа сторонников оплаты наличными
Политика

Важным трендом 2019 года эксперты назвали также быстрый рост доли безналичных расчетов. По итогам января—сентября она составила 48,6%, а в IV квартале, как ожидается, превысит 50%.

Приоритетной задачей для банков в 2019 году эксперты называют также обеспечение кибербезопасности.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк
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ЦБ сообщил о десятикратном сокращении числа сторонников оплаты наличными
Политика
Сбербанк назвал самые «безналичные» регионы России
Финансы
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