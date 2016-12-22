Сбербанк назвал самые «безналичные» регионы России

Среди лидеров по количеству проведенных безналичных платежей — Ненецкий автономный округ, Коми и Карелия. Больше всего банковскими картами Сбербанка оплачивают товары и услуги в Сыктывкаре, Петрозаводске и Тюмени

Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»

Сбербанк составил рейтинг городов и регионов России, где больше всего пользуются банковскими картами. В лидеры рейтинга вышли регионы Северо-Западного федерального округа.

Первым по доле торгового оборота по картам по отношению к сумме снятия наличных и торгового оборота оказался Ненецкий автономный округ (56,1%). За ним следуют республики Коми и Карелия с показателем 48,81%, а также Мурманская (48,45%) и Тюменская области (48,18%). Это следует из пресс-релиза, который поступил в РБК.

Москва по степени проникновения безналичных платежей оказалась в рейтинге на девятом месте с показателем 44,53%, Санкт-Петербург — на 12-м (44,01%). Это, пояснили в Сбербанке, связано с наличием обширной инфраструктуры банкоматов. В среднем по России доля безналичных расчетов зафиксирована на уровне 38,99%.

Лидером среди городов за первое полугодие стал Сыктывкар с долей безналичного торгового оборота в 52%. За ним следуют Петрозаводск (51%) и Тюмень (50%). Наибольший прирост доли безналичных расчетов показал Петропавловск-Камчатский — изменение составило 9,5 п. п. Чуть отстал от него Якутск (9,4%). Москва и Санкт-Петербург растут среднероссийскими темпами. Столица занимает по этому показателю 165-е место (6,28%), Санкт-Петербург — 168-е место (6,26%).

По доле крупнейшего в регионе города в объеме безналичных платежей аномально высокие значения Сбербанк зафиксировал в Ленинградской, Новосибирской и Омской областях. В этих субъектах Федерации на основной населенный пункт приходится более 80% карточных транзакций.

Подводя общие итоги, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников отметил, что за последние десять лет доля расчетов по картам выросла в десять раз. По его словам, это один из самых высоких результатов в мире.

«За последние десять​ лет в России произошел настоящий прорыв в области использования безналичных средств платежа. По итогам 2018 года доля расходов россиян по картам в общих расходах на приобретение товаров и услуг приблизится к 50%», — отметил он.​

Данные Сбербанка в целом не противоречат общей статистике по стране, которую ведет Центробанк. В июле первый зампред финансового регулятора Ольга Скоробогатова заявила, что доля безналичных расчетов в России растет и в 2018 году превысит долю расчетов за наличные деньги, достигнув показателя в 55%. По ее словам, еще в 2016 году соотношение между безналом и кэшем было 40% и 60% соответственно.