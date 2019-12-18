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ЦБ сообщил о десятикратном сокращении числа сторонников оплаты наличными
Проведенное Банком России исследование показало, что доля тех, кто в любом случае предпочтет заплатить за товар или услугу наличными, сократилась в 2018 году до 6%. В 2010 году таких было 65%
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Россияне все чаще используют для оплаты товаров и услуг не наличные деньги, а банковские карты и другие способы безналичного платежа, например с помощью приложения на смартфоне. С 2010 по 2018 год доля тех, кто платит только наличными, сократилась более чем в десять раз — с 65 до 6%, свидетельствует исследование, проведенное Банком России.

В 2018 году тех, кто оплачивает товары и услуги преимущественно наличными, впервые оказалось меньше половины — 37% против 59% годом ранее. 45% респондентов признались, что предпочитают платить картой независимо от суммы, даже за самые мелкие покупки. В целом же сумма, по достижении которой средний россиянин предпочитает оплату безналом, сократилась за год с 1545 до 1230 руб.

Любовь к безналичным платежам россияне объясняют, в частности:

  • возможностью не носить с собой большое количество наличных денег (58%);
  • скоростью и простотой карточных расчетов (36%);
  • возможностью участия в программах лояльности и получения скидок (28%).

Немногие, кто все еще сохраняет лояльность наличным деньгам, в подтверждение своей позиции ссылаются на то, что оплата наличными привычнее (37%) и помогает контролировать расходы (27%), а также на то, что:

  • наличные охотнее принимают в торговых точках (18%);
  • оплата наличными безопаснее (14%), быстрее (13%) и проще (11%);
  • они получают доход наличными (11%);
  • при оплате наличными нет угрозы технических сбоев (8%);
  • им просто нравится отсчитывать банкноты, держать их в руках (8%).

Тем не менее большинство россиян (70%) признаются, что совсем без наличных обойтись им пока сложно, большинство респондентов продолжают носить с собой наличные (в 81% случаев от 300 руб. до 3 тыс. руб.), что объясняется тем, что банкноты и монеты по-прежнему необходимы для оплаты некоторых товаров и услуг. По данным ЦБ, оплата наличными по-прежнему является основным способом расчетов в мелких розничных магазинах (в 2018 году только наличными в них расплачивался 41% покупателей, а еще 38% платили наличными чаще, чем картами). Еще одним местом, где картой расплатиться сложнее, остается общественный транспорт. В 2018 году только наличными за проезд платили в 59% случаев (двумя годами ранее — 80%).

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Самой востребованной россиянами банкнотой остается сторублевка, держать такие купюры в кошельках предпочитают 77% респондентов. На втором месте банкнота в 500 руб. (44%), на третьем — 50 руб. (31%). Монеты россияне предпочитают крупные, мелочь — одна, пять и десять копеек — население уже практически не использует.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЦБ, монеты, банкноты, банковские карты
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