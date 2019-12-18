ЦБ сообщил о десятикратном сокращении числа сторонников оплаты наличными

Проведенное Банком России исследование показало, что доля тех, кто в любом случае предпочтет заплатить за товар или услугу наличными, сократилась в 2018 году до 6%. В 2010 году таких было 65%

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Россияне все чаще используют для оплаты товаров и услуг не наличные деньги, а банковские карты и другие способы безналичного платежа, например с помощью приложения на смартфоне. С 2010 по 2018 год доля тех, кто платит только наличными, сократилась более чем в десять раз — с 65 до 6%, свидетельствует исследование, проведенное Банком России.

В 2018 году тех, кто оплачивает товары и услуги преимущественно наличными, впервые оказалось меньше половины — 37% против 59% годом ранее. 45% респондентов признались, что предпочитают платить картой независимо от суммы, даже за самые мелкие покупки. В целом же сумма, по достижении которой средний россиянин предпочитает оплату безналом, сократилась за год с 1545 до 1230 руб.

Любовь к безналичным платежам россияне объясняют, в частности:

возможностью не носить с собой большое количество наличных денег (58%);

скоростью и простотой карточных расчетов (36%);

возможностью участия в программах лояльности и получения скидок (28%).

Немногие, кто все еще сохраняет лояльность наличным деньгам, в подтверждение своей позиции ссылаются на то, что оплата наличными привычнее (37%) и помогает контролировать расходы (27%), а также на то, что: